把握連假好天氣！太平洋高壓強盛 今各地晴時多雲

天氣風險公司表示，受太平洋高壓影響，今天各地大致天氣穩定，由於太平洋高壓勢力相當強盛，中心就在台灣北方不遠處，預測教師節連假到下週末都是類似穩定的天氣型態，大家可以好好把握這段相對良好的天氣時段。

天氣風險公司分析師廖于霆表示，今日台灣受到太平洋高壓影響，各地天氣大致穩定，都是晴時多雲，僅中南部山區午後零星短暫雷陣雨。另外東北角受偏東風水氣影響，也有短暫陣雨。清晨在西南部地區有局部霧。各地白天氣溫高，北部可以來到35至36度，中部33至35度，南部32至34度，東半部31至32度。雖然天氣好，但要留意基隆北海岸以及東半部沿海有長浪發生機會，在海邊活動不要因為天氣好就掉以輕心。

由於太平洋高壓勢力相當強盛，中心就在台灣北方不遠處，預測教師節連假到下週末都是類似穩定的天氣型態，大家可以好好把握這段相對良好的天氣時段。後續入秋第一波東北風南下的時間點還要再觀察，因為預報模式顯示到10月中旬高壓勢力都滿強，讓北方天氣系統難以南下，台灣附近天氣都比較穩定，氣溫都比較炎熱，不過因為這是未來兩週的預報，還有變動的空間，僅供參考。

第20號博羅依颱風目前在南海朝向越南北部前進，預測下週一（29日）就會登陸越南，若有週一要前往越南北部的朋友，要留意天氣變化。第19號浣熊颱風目前在日本東方海面，繞圈之後轉向東北前進，原本已經減弱為輕颱，但預測又將增強為中颱。在這緯度減弱又增強的例子比較少，可能跟日本周邊海面海溫偏高有關。（圖擷自氣象署）

