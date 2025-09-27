光復堰塞湖洪災 花縣綠營議員批市區交通打結、建議發通行證

光復鄉市區道路狹窄，大小車輛都要進去，造成交通打結。（記者花孟璟攝）

馬太鞍溪堰塞湖潰堤造成洪水災害，民進黨花蓮縣黨部也動員人力物力進入，但議員胡仁順說，市區主要幹道交通打結，建議發通行證，也希望針對已經高過民宅的馬太鞍溪床，水利署第九河川分署加速清理。

花蓮縣民進黨籍縣議員胡仁順指出，這幾天主要街道交通大打結，他在光復挖泥一天，最可怕的就是現場的交通一團混亂，光復街上的路幅很窄，居民和志工挖泥沙到街上放，小山貓、夾子車、卡車接著鏟走街上的泥沙，但還有太多一般車輛進進出出，跟民眾、重機具混雜，超級危險！

他質疑，車輛大打結，重機具也被卡住，嚴重影響清除泥沙的速度！主要道路清不了，要怎麼往巷子內清理？「拜託縣府發個通行證」，規範只有相關車輛與機具才能進入正在清理的主要幹道？不然這樣根本清不完、動不了！

今天開始3天連假，全台灣陸續有大量熱血民眾湧入光復、協助災民恢復家園。胡仁順認為，若繼續無力管制，車輛一定會更卡，志工的工作效率也一定會被耽誤，非常可惜，希望街上的交管可以更加落實。

此外，馬太鞍溪河堤的兩個開口，因為災後大量淤沙，河床已經和地面等高，一有水來就馬上流進佛祖街一帶，據說有4個河川局在現場做防堵工程，但他認為工程要加速，因現場的機具一邊清沙，但水一來又回填，毫無進度可言，也影響到搜救速度、更危及消防人員、工程人員的安全！

他說，十分謝謝這幾天不斷湧入的物資和熱心的朋友們，身在天災不斷的花蓮，這個時刻真的很溫暖。也謝謝縣府員工這幾天的認真，很多事情都是反應後立刻調整，謝謝認真的大家。

