掌握製程碳排來源與管理痛點 南市展開逾萬家普查研究

南市展開「碳普查與減碳策略先期研究計畫」，籲請業者積極配合問卷與訪查。

面對全球氣候變遷與碳中和趨勢，南市啟動今年「台南碳普查與減碳策略先期研究計畫」，於9至10月間針對市轄內1萬0500家製造業廠商展開碳排放問卷調查與現場訪查，期望建構完整的產業碳排放數據庫，據此提出具體可行的輔導策略。

南市經發局指出，這次碳普查涵蓋市轄所有製造業廠商，包括特定與納管類工廠。問卷設計將聚焦於碳排來源分類、既有碳管理措施、技術與資源需求，以及未來減碳規劃等重點，同時搭配實地訪談，以彌補定量數據不足，更真實反映產業運作情況。市府也將持續提供資源協助，讓有意願轉型的企業都能獲得支持。

經發局強調，所有資料將匿名處理並嚴格保密，不會對外公布單一企業數據，僅作整體分析之用。後續市府規劃於明（2026）年初出版「產業減碳手冊」及摘要小冊（電子版與紙本），免費提供中小企業參考，並針對不同產業與製程提出一至兩條可行的減碳路徑與技術建議。此外，也將邀集產官學研各界召開專家座談會，討論輔導資金、技術引進與人才培育等配套，期能朝向「減排—適應—創新」三軌並行，逐步實現低碳轉型。

市長黃偉哲表示，隨著國際碳邊境稅與碳費制度逐步上路，碳管理能力已成為製造業能否站穩國際市場的關鍵門檻。台南近年工業發展快速，中小企業數量龐大，但在減碳技術、資源與專業知識上仍面臨挑戰。轉型不僅關乎設備升級或技術導入，更要重視「公正轉型」，在降低碳排的同時，不應讓中小企業、基層勞工或弱勢族群掉隊。推動碳普查的目的，就是全面掌握各製程碳排來源與管理痛點，並瞭解產業需求與意願，為後續政策與輔導措施奠定可靠基礎。

