為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    小車100格、大車50格 高雄旗山高灘地停車場啟用

    2025/09/27 08:42 記者王榮祥／高雄報導
    旗山高灘地停車場啟用。（工務局提供）

    旗山高灘地停車場啟用。（工務局提供）

    假日逛高雄的旗山老街停車更方便，高市工務局長楊欽富今指出，旗山區高灘地停車場完工啟用，停車位增加小車100格及大車50格，直接由中華路（台3線）進出，可大幅紓解假日觀光車潮，提升整體交通品質。

    工務局新工處說明，新設進場通道總長度約255公尺路寬8公尺，停車空間長240公尺、寬約46公尺，新增100格小客車位與50格大客車位，新停車場開放後，將提升當地經濟及交通順暢度。

    新工處指出，高市府在旗山地區積極推動各項工程建設，全力提昇當地生活品質及交通便利，讓旗山成為更適合旅遊與居住的好地方。

    楊欽富表示，為提升安全性與通視度，新設通道採「不破壞堤防」的越堤聯通道設計，並規劃小型與大型車輛停車格位。

    當地居民說，旗山老街長期面臨停車位不足與交通壅塞困擾，期待新停車場與連通道啟用後，可讓交通動線更順暢，也讓居民日常出入更便利，假日可吸引更多遊客造訪，活絡地方經濟。

    旗山高灘地停車場新設停車場新增100格小客車位與50格大客車位。（工務局提供）

    旗山高灘地停車場新設停車場新增100格小客車位與50格大客車位。（工務局提供）

    旗山高灘地停車場位置圖。（工務局提供）

    旗山高灘地停車場位置圖。（工務局提供）

    新設停車場直接由中華路（台3線）進出，設有專屬通道。（工務局提供）

    新設停車場直接由中華路（台3線）進出，設有專屬通道。（工務局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播