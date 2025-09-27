小車100格、大車50格 高雄旗山高灘地停車場啟用

旗山高灘地停車場啟用。（工務局提供）

假日逛高雄的旗山老街停車更方便，高市工務局長楊欽富今指出，旗山區高灘地停車場完工啟用，停車位增加小車100格及大車50格，直接由中華路（台3線）進出，可大幅紓解假日觀光車潮，提升整體交通品質。

工務局新工處說明，新設進場通道總長度約255公尺路寬8公尺，停車空間長240公尺、寬約46公尺，新增100格小客車位與50格大客車位，新停車場開放後，將提升當地經濟及交通順暢度。

請繼續往下閱讀...

新工處指出，高市府在旗山地區積極推動各項工程建設，全力提昇當地生活品質及交通便利，讓旗山成為更適合旅遊與居住的好地方。

楊欽富表示，為提升安全性與通視度，新設通道採「不破壞堤防」的越堤聯通道設計，並規劃小型與大型車輛停車格位。

當地居民說，旗山老街長期面臨停車位不足與交通壅塞困擾，期待新停車場與連通道啟用後，可讓交通動線更順暢，也讓居民日常出入更便利，假日可吸引更多遊客造訪，活絡地方經濟。

旗山高灘地停車場新設停車場新增100格小客車位與50格大客車位。（工務局提供）

旗山高灘地停車場位置圖。（工務局提供）

新設停車場直接由中華路（台3線）進出，設有專屬通道。（工務局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法