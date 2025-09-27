南市府跨局處馳援花蓮 徐榛蔚臉書留言致謝、黃偉哲：同島一命

南市府支援救災，花蓮縣長徐榛蔚透過臉書留言致謝，市長黃偉哲回覆同島一命，台南感同身受。（擷自臉書）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流釀成嚴重災情，台南市長黃偉哲第一時間責成南市府跨局處馳援。花蓮縣政府及縣長徐榛蔚在黃偉哲臉書留言表達感謝，黃偉哲隨即回應：「同島一命，不分彼此，風災的痛台南感同身受，我們一起為重建家園而努力。」展現溫暖互動。

台南援助花蓮災區，25日上午消防局特搜大隊率先出動，動員17名專業人員、4艘船艇、1隻搜救犬及多項搜救裝備，並有20名具急救與防災證照的消防替代役男隨隊前往，展開為期5天的支援任務；26日上午，工務局再度派出26人團隊，搭配5輛山貓、3輛怪手等重型機具趕赴花蓮，投入道路搶修與災後清理工作；社會局亦調派行動沐浴車與數百箱民生物資，協助解決災民停水盥洗困境。

花蓮縣政府於黃偉哲臉書留言「感謝 黃偉哲 市長與特搜大隊攜手花蓮，陪伴鄉親度過難關！」花蓮縣長徐榛蔚也留言「感謝 黃偉哲 市長與特搜大隊協助花蓮救災！」

黃偉哲表示，台南在0206地震與丹娜絲風災時曾獲各縣市協助，本於人飢己飢、人溺己溺「同島一命」，義不容辭提供支援，協助災區早日復原。

台南市支援花蓮救援工作。（台南市府提供）

南市支援行動沐浴車。（台南市府提供）

