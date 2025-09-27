為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    狂！當副總統面揚言「要拿金牌」 華南社區做到且雙喜臨門

    2025/09/27 08:39 記者黃淑莉／雲林報導
    古坑華南社區繼去年獲金牌農村，今年再拿下兩金殊榮，分別為理事長劉清極獲農村領航獎，華南國小主任楊惠寧獲師鐸獎，社區舉辦感恩餐會共享喜悅。（記者黃淑莉攝）

    雲林縣古坑華南社區去年從全國974個社區中奪得金牌農村，副總統蕭美琴頒獎，華南社區理事長劉清極上台致詞當著副總統面說，「我們只要拿金牌」，說到做到且一次奪2「金」，分別為劉清極奪農村領航獎、華南實驗小學主任楊惠寧獲師鐸獎，獲農村與教育2大領域的全國獎項，展現「華南模式」的力量，社區民眾與有榮焉。

    華南社區是古坑山區小村，20年前因人口外移社區僅剩百餘人，華南國小也只有20多名學童面臨廢校窘境，社區、學校打破傳統攜手農村共好共學，一步一腳印讓華南成為全國矚目的農村再生模範，連續2屆獲金牌農村銀牌、金牌肯定。

    社區舉辦感恩餐會共享喜悅，農村發展與水土保持署南投分署長傅桂霖指出，華南社區與學校攜手再造農村模式是全國典範。

    70多歲劉清極是華南國小第2屆畢業生，看到社區、學校凋零，決心投入農村再生工作，從自身做起推動友善耕作、社區營造、文化傳承與生態保育，更帶領團隊進一步創立「學田泉」共好平台的社區品牌，串聯在地農產、青農返鄉與社區共學，讓農村不只是農業生產地，而是一個共學共創的場域。

    楊惠寧在華南國小任教10多年，規劃的「五感四季」校訂課程，讓孩子透過春遊、夏議、秋野、冬讀，與社區、自然、公共議題連結，啟發孩子的學習動力與生活智慧。

    她也積極推動「學校—社區共生」策略，讓學生走進社區、與長者共學，並以課程帶動地方產業與文化，不僅讓社區更有活力，華南國小學生人數逆勢回升，從20多人增長至百餘人。

    攜手帶領社區與學校共好共學，古坑華南社區理事長劉清極奪農村領航獎，華南國小主任楊惠寧獲師鐸獎。（記者黃淑莉攝）

