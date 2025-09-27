為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台中雪山坑環線步道 預計今年10月完工

    2025/09/27 08:32 記者張軒哲／台中報導
    雪山坑環線登山步道沿途林木蓊綠，即將完工。（記者張軒哲攝）

    台中市府近年逐步建置登山步道，攜手交通部觀光署投入3千多萬元於和平區桃山部落旁闢建「雪山坑環線步道工程」，於今年2月開工，步道工程已大致完成，預計今年10月底全面完工。

    「雪山坑登山步道」選線是由當地桃山部落耆老帶領觀旅局及設計單位踏勘既有獵徑而成，步道將串聯著名電影「賽德克巴萊」取景地－山蘇森林、櫸木林及楠樹林等既有生態景點，再串聯在地特色打卡景點－巨人之手，「雪山坑步道」第1期工程去年底完工通行，串聯二期工程，形成2.4公里大環線步道。

    中市觀旅局長陳美秀說，步道設計主要以原木材料為主，並就地取材以現地石塊鋪築砌石階梯，為將自然與文化相互結合，設計時除將當地部落泰雅圖騰加入外，也將台灣黑熊及石虎等相關元素融入於步道設施，希望遊客來訪本步道時，可對桃山部落原民人文環境與自然生態有更深入之瞭解。

    和平地區近年是觀旅局發展登山步道的主力區域之一，近年陸續有雙崎部落埋伏坪步道、環山部落環山獵人步道及桃山部落雪山坑登山步道第一期工程外，今年辦理步道大環線工程及雙崎部落埋伏坪步道延伸段工程，創造多個以原民部落文化為主軸之觀光旅遊景點，吸引愛好山林生態與歷史人文的遊客到訪，帶動和平地區觀光產業發展。

