教書好好玩！高雄新上國小賴秋江創學習桌遊、教室小農

賴秋江在教室外的花圃推動食農教育，帶孩子種菜、採收、料理到學習餐桌禮儀等。（記者許麗娟攝）

「教學不是問題，重要的是如何玩出創新」，高雄市新上國小老師賴秋江從事教職26年，她把課程導入桌遊，讓學習變有趣，也在教室走廊開創一步距離的都市小農，一路玩轉教育。

賴秋江既是國小老師，也是作家、桌遊設計者、都市小農，並於2024年獲得教育部師鐸獎殊榮。大學唸公衛的她，陰錯陽差考上師資培育課程，從擔任實習老師時，她就嘗試把大富翁、撲克牌等桌遊帶入教學中，擺脫枯燥的傳統教育，甚至受出版社青睞，讓這些教材出版成「動文字」、「動成語」等。

新上國小創校於1999年，賴秋江正式教書的第1年就是從這裡起步，因為新校風開放，讓賴秋江的教學路上玩得很起勁，她說，有次要教低年級注音符號，她就自製超大撲克牌，把點數換成注音符號，讓小朋友玩配對遊戲，如抽到ㄅ要如何配對成生字，再進階到配對部首、語詞，最後連數學、自然科都成了桌遊，甚至還帶學生自造語文桌遊卡牌。

10年前，賴秋江開始「玩小農」，她笑說，當時收到一批種子，拿回教室時看到走廊的花圃全是萬年植栽，當下決定剷掉，帶著四年級的學生種入蔬菜種子，沒想到第一次就有收成。

後來其他班也跟進，並在學校的支持下，最後發展出一套全年級的食農課程，導入料理、國際飲食、餐桌禮儀等，從中又延伸出搭棚架、驅蟲等創客教育，甚至帶小朋友設計菜單、包裝成商品，還自創「一步蔬果」品牌和公益競標，進而獲得高雄市食農教育貢獻獎。

賴秋江將市區沒有農田的劣勢轉成優勢，教室外的一步距離，小朋友隨時能觀察蔬果的成長，甚至午餐吃剩的香蕉皮、洗牛奶瓶的水都成了土壤的養分，還收到家長們回饋「100種吃法」，讓學生不愛的蔬菜成功翻轉。

賴秋江近期在校推動班級一級輔導，她有感而發的說，「穩固班級」的工作做好，後續的教學和親子溝通會更容易，即使8年後退休，會繼續走這條路，幫助更多老師在教學上找到動力。

賴秋江翻轉都市沒有農田的劣勢成優勢，教室外的一步距離更容易讓孩子親近種植的蔬果。（記者許麗娟攝）

賴秋江的創意教學，多年來也出版「動文字」、「動成語」等教材。（記者許麗娟攝）

