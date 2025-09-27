4個生命之鏈救出花蓮6歲女童 周春米：全台灣燃起希望

屏縣消防局特搜大隊長陳世鴻回憶，這次印象最深刻的就是6歲女童的救援。（屏東縣政府提供）

屏東消防特搜馳援花蓮光復重災，救出6歲女童小沂，屏縣特搜大隊昨（26日）晚回到屏東，特搜大隊長陳世鴻認為成功救援歸功於「生命之鏈」的扣合，包括家屬堅持的信念、孩子強大的求生意志、阿公（乾姑丈）、阿婆（乾姑姑）拼命守護、以及特搜人員的專業堅持，才成就這場最具意義的救援。屏東縣長周春米十分感動，她說，在特搜弟兄抱著女童交給家人的那一刻，「全台灣燃起了希望！」。

屏東縣長周春米昨晚迎接完成花蓮光復救災任務回到屏東的消防特搜人員給予勉勵，深夜並透過臉書表示「在屏東特搜的弟兄面前，我這個縣長是如此的渺小！謝謝你們平安回來，謝謝你們英勇完成任務，期間的艱難、泥濘，你們一步一步克服，你們是勇者，一點也不畏懼！」

請繼續往下閱讀...

周春米表示，屏東特搜弟兄全力馳援花蓮，第一時間出動，連續60小時不間斷的奮戰，執行任務，總計搜尋35處，成功救出64人，完成階段性任務，回到屏東！弟兄們分享，在整個救援任務，最辛苦的是要突破泥流障礙，弟兄們運用空拍機定位，確認相關的環節與安全，也得以救出受困的6歲女童！

周春米說，因為「堅持下去，我們再試看看，絕不放棄任何一個希望」，終於奇蹟發生！在抱著女童交給家人的那一刻，全台灣燃起了希望，大家的心都暖了起來！救災不分縣市，屏東義不容辭，「縣長深深一鞠躬致敬弟兄，請好好休息，恢復體力，然後回到崗位，守護人民，勇者無懼！屏東以你們為榮！」。

屏東縣長周春米致贈加菜金給特搜人員。（屏東縣政府提供）

若不是生命之鏈緊緊相扣，小沂困在幾乎滅頂的房子裡很難獲救。（屏縣消防局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法