鏟子超人湧現光復 石明謹列8建議：配合現場安排、勿占用住宿交通

颱風樺加沙夾帶豪雨重創花蓮地區，馬太鞍溪堰塞湖23日溢流釀慘重災情，不少民眾紛紛自主前往當地協助救災，「鏟子超人」甚至塞爆台鐵。近日持續分享當地災情的知名球評石明謹，稍早也PO文分享8點建議，提醒民眾抵達當地後可先到志工中心登記，由現場人員安排工作，缺乏器具的也可以當場領取，避免漫無目的的在街上遊走，也不要佔用鳳林鎮上寶貴的住宿。

馬太鞍溪堰塞湖近日潰流，洪水泥流衝襲光復鄉，造成嚴重災情。對於民眾紛紛前往當地協助救災，許多鏟子超人出現在光復鄉，石明謹昨深夜也發文直言「這應該是光復街上人最多的一次，有感動，當然也有哀傷。」並列出8點建議。

其一，石明謹發文提醒，現在物資已經相當齊全，所以希望各界能夠暫時停止捐贈物資，用不完的物資不僅僅是浪費，還會增加工作人員處理的負擔。

其二，石明謹強調，「接下來的三天，會需要清理街道跟住家，政府的機具可以清除道路的大面積淤泥，也可以迅速清通道路，但是住家內部需要大量的人力，因此從外地來的志工朋友，在這兩三天，請將所有的工作目標放在協助清理受災戶的泥水」。

其三，石明謹也建議，「盡量攜帶自己需要的補給品，不是他人小氣不願提供或是存量不足，而是會造成資源管理上的困擾，徒增人力耗費，如果有人在現場捐贈不妨自行取用，否則都是自己準備為佳」。

其四，石明謹也指出，去幫忙的志工如沒有機具、設備，請不要開車，請搭火車前往光復。

其五，如果要住宿也請回到北部的花蓮市區一帶，現在鳳林鎮上可以住的地方已經很少，每天要從193線前往光復的車輛也很多，請將這些住宿跟交通資源，優先保留給需要車輛進出的單位。

其六，石明謹也提到，接下來是迅速重建，包括恢復水電等等，首先是需要水電專長的技工，他的朋友已經在北部號召10多名水電師傅到鳳林，只要光復有住戶房子清理完畢，就迅速幫忙修復、檢查、維修管線。石明謹也提醒，各種供輸設備當然是台電與台水要全力搶修，但是室內的線路如果有泡水受損，直接使用可能反而釀成災害，所以這方面也要請住戶們多加注意安全。

其七，石明謹也說，除了受災戶要恢復正常生活，可能還需要家具、家電等設備，想要恢復營業的店家，也會有各種器具的需求，就有店家所有生財工具都化為烏有，這方面除了政府要迅速的提供貸款與補助外，更希望有國內相關設備企業伸出援手。

其八，石明謹也提到，同時要做的還有房屋的結構安全檢查，堤防補修等工程，公共設施、校園的整理重建，才能讓大家恢復正常的生活。

石明謹今晨也再度發文提醒，災害應變中心今上午將會在光復火車站前，設立志工指揮中心，他也建議「如果你們不是跟著大型團體前往，請到志工中心登記，現場會安排你們的工作，缺乏器具的也可以當場領取，請不要漫無目的的在光復街上遊走，既沒效率，也可能妨礙到其他人的工作」。

