返鄉教育險遇光復水劫！ 基隆八斗高中原民班挖淤泥背長者

基隆八斗高中民住民學生返鄉教育遇上颱風，幫助受災戶清理家園。（八斗高中提供）

基隆市八斗高中原住民班的學生，大多是來自花東地區，日前老師帶學生到花蓮縣馬太鞍返鄉教育，卻遇上樺加沙颱風，造成馬太鞍溪堰塞湖溢流，所幸學生住在糖廠旁的民宿，安全逃過水劫，不過他們看到光復鄉災情嚴重，學生們穿上雨鞋、拿起鏟子或臉盆，挖除淤泥，還背起行動不便的長者，把他們送到安全的地方，臉上手上都是泥巴，他們卻笑得開心。

基隆市原住民以花蓮阿美族占多數，八斗高學生有相當高比例學生是原住民，日前老師帶學生到花蓮展開2週的返鄉教育，沒想到卻遇上了樺加沙颱風。當時他們的教學基地在花蓮馬太鞍，幸好住宿地點在糖廠旁的民宿（安全區），堰塞湖溢流造成光復鄉嚴重淹水，師生們都平安無恙。

不過，風災過後，學生們看到災情嚴重，馬路、房屋到處都是厚厚淤泥，老師帶領學生們走進受災戶，穿上雨鞋、拿著鏟子或臉盆，奮力的挖除厚重的泥濘，一盆盆沉甸甸的灰色淤泥以人力接龍方式傳遞出屋外，嚴重的地方，淤泥甚至高到小腿。那一個個深深印在路上的鞋印，成了他們最真實的勞動印記。

幾名學生看見有行動不便的長者，背起老人家，將他一步步護送到安全區域，讓人看見學生善良和勇氣，學生說，雖然挖除污泥很吃力，滿手或臉都是泥巴，但卻是開心的，也讓學生們親眼見證大自然的無情破壞力，也體會到彼此扶持的力量。

學生說，這趟返鄉教育已經圓滿結束，師生們已踏上返回基隆的路途，但卻看到很多人前往花蓮，一起重建家園。

基隆救難教練王銘祥也投入第一線的救難工作，現在還留在花蓮協助救災，他說，人手還是不足，希望連續假期，民眾坐火車到花蓮光復，幫助民眾恢復家園。

八斗高中學生背起行動不便長者將他送到安全的地方。（八斗高中提供）

學生滿手淤泥還是開心。（八斗高中提供）

許多民眾主動前往花蓮救災。（王銘祥提供）

