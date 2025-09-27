花蓮光復重災案 3名監委立案調查

強颱樺加沙重創花蓮地區。（資料照）

強颱樺加沙重創花蓮地區，豪雨導致馬太鞍溪堰塞湖潰流，洪水泥流衝襲光復鄉，迄今（27日）晨已釀多人傷亡，仍有7人失聯。外界關注中央對堰塞湖處置及縣府疏散居民不力等責任，據了解，監察院已有3名監察委員立案調查，將釐清公部門的「人禍」責任。

強颱樺加沙21日下午5時靠近台灣東南方外海，氣象署同時發布陸上警報，當時預報22日、23日是颱風影響最明顯期間。中央在21日啟動應變中心後多次開會，晚間宣布將撤離規模由原規劃的數百人規模擴大至約7、8000人；地方代表即時回應「短時間難以全面通知」，中央並承諾增派人力協助。

請繼續往下閱讀...

事發後花蓮縣府面對「未落實撤離」質疑，強調並非不積極，且若逕行開罰恐引發民怨；但災區居民對簡訊、廣播與逐戶告知是否到位的說法不一，甚至當面向花蓮縣長徐榛蔚抗議完全沒通知，相關爭議仍待釐清。

據了解，作為我國調查及追究公部門行政責任的最高監察機關，監察院已有3名監委針對花蓮重災立案申請自動調查，後續將透過調閱文件、約詢官員等程序，釐清造成光復悲劇的真相。

強颱樺加沙重創花蓮地區。（資料照）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法