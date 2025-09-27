為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    花蓮光復重災案 3名監委立案調查

    2025/09/27 08:17 記者方瑋立／台北報導
    強颱樺加沙重創花蓮地區。（資料照）

    強颱樺加沙重創花蓮地區。（資料照）

    強颱樺加沙重創花蓮地區，豪雨導致馬太鞍溪堰塞湖潰流，洪水泥流衝襲光復鄉，迄今（27日）晨已釀多人傷亡，仍有7人失聯。外界關注中央對堰塞湖處置及縣府疏散居民不力等責任，據了解，監察院已有3名監察委員立案調查，將釐清公部門的「人禍」責任。

    強颱樺加沙21日下午5時靠近台灣東南方外海，氣象署同時發布陸上警報，當時預報22日、23日是颱風影響最明顯期間。中央在21日啟動應變中心後多次開會，晚間宣布將撤離規模由原規劃的數百人規模擴大至約7、8000人；地方代表即時回應「短時間難以全面通知」，中央並承諾增派人力協助。

    事發後花蓮縣府面對「未落實撤離」質疑，強調並非不積極，且若逕行開罰恐引發民怨；但災區居民對簡訊、廣播與逐戶告知是否到位的說法不一，甚至當面向花蓮縣長徐榛蔚抗議完全沒通知，相關爭議仍待釐清。

    據了解，作為我國調查及追究公部門行政責任的最高監察機關，監察院已有3名監委針對花蓮重災立案申請自動調查，後續將透過調閱文件、約詢官員等程序，釐清造成光復悲劇的真相。

    強颱樺加沙重創花蓮地區。（資料照）

    強颱樺加沙重創花蓮地區。（資料照）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播