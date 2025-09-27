為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    白沙屯媽祖「粉紅超跑」來了！南投「三神贊境」信眾擠爆

    2025/09/27 08:10 記者劉濱銓／南投報導
    白沙屯媽祖「三神贊境」南投市，早上從南崗工業區起駕，吸引大批信眾參拜隨行。（取自YouTube白沙屯拱天宮）

    白沙屯媽祖「三神贊境」南投市，早上從南崗工業區起駕，吸引大批信眾參拜隨行。（取自YouTube白沙屯拱天宮）

    南投市今年最大宗教盛事，白沙屯拱天宮媽祖「粉紅超跑」今起2天遶境南投市，連同名間鄉松柏嶺受天宮玄天上帝、松柏嶺崇受宮九天玄女，「三神贊境」護佑同行，早上鑾轎在南崗工業區起駕，吸引大批信眾參拜跟隨，現場民眾擠爆工業區道路，為遶境掀起高潮。

    南投市公所表示，今「粉紅超跑」等神明鑾轎，早上7點多從南崗工業區起駕，隨後繞行區內各公司、工廠，中午會停駐在工業區的南投縣農會，下午則會經南投市區，再到中興新村，最後晚間返回南投市的藍田書院駐駕一晚。

    公所說，此次宗教盛會適逢漢人開墾南投300年的里程碑，包含白沙屯拱天宮三媽在內的「三神贊境」聖臨南投市，為此特別整合地方資源，協調沿線設置茶水與點心站，提供香燈腳免費享用，盼信眾在行進途中能補充體力，並感受到南投的溫暖人情。

    白沙屯媽祖「三神贊境」南投市，早上從南崗工業區起駕，場面相當熱鬧。（取自YouTube白沙屯拱天宮）

    白沙屯媽祖「三神贊境」南投市，早上從南崗工業區起駕，場面相當熱鬧。（取自YouTube白沙屯拱天宮）

    白沙屯媽祖「三神贊境」南投市，並從南崗工業區起駕，大批信眾擠爆工業區道路。（取自YouTube白沙屯拱天宮）

    白沙屯媽祖「三神贊境」南投市，並從南崗工業區起駕，大批信眾擠爆工業區道路。（取自YouTube白沙屯拱天宮）

