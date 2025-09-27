為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    嘉縣梅山10條親子步道 賞茶園瀑布享山林之美

    2025/09/27 07:52 記者林宜樟／嘉義報導
    竹坑溪步道可見壯觀的瀑布。（嘉義縣文化觀光局提供）

    竹坑溪步道可見壯觀的瀑布。（嘉義縣文化觀光局提供）

    秋高氣爽，嘉義縣文化觀光局挑選「步入嘉境」親子友善步道主題路線，梅山鄉10條各具特色的親子步道，可讓家長帶著孩子走入山林懷抱，欣賞茶園、瀑布，享受溫馨療癒的山林之旅。

    嘉義縣文觀局表示，「竹坑溪步道」（挑炭古道）曾是早期居民挑炭下山的路徑，沿途有橋梁、峽谷和瀑布，「龍宮瀑布」背後有天然岩洞，水幕如水簾洞般美麗。有「台版九寨溝珍珠灘」美稱的「太興飛瀑步道」（舊稱阿葉溪步道），沿著阿葉溪溪谷和茶園林蔭間，阿葉溪經過長時間侵蝕，在大石盤上形成多條水道，匯成十條銀白瀑布，景色壯麗。

    「巃仔尾步道」沿途經過層層茶園梯田，站在高處可俯瞰廣闊茶園，木棧道筆直延伸，有時穿越茶園，有時隱沒雲霧，景色夢幻迷人。梅山瑞峰「瑞峰珍愛步道」穿越茶園，綠意盎然，步道終點有以18種語言寫著「我愛你」的白色愛情塔，增添浪漫氣氛，「1314觀景台」可360度俯瞰連綿茶海。

    「仙人堀步道」適合帶孩子尋找傳說中的「仙腳印」和「玉螺洞」，感受森林的寧靜與療癒。「孝子路-大巃頂步道」可沿著階梯往上爬，山頂視野開闊，能夠俯瞰整片茶園和山景，還會經過「太平吊橋」，看到縣道162甲線美麗的綠色公路。

    位於縣道166線的「野薑花溪步道」，每年6到10月河邊野薑花盛開，散發清香，「綠色隧道」步道寬闊平坦，兩旁竹林高聳，宛如日本嵐山竹林，像電影「臥虎藏龍」場景。

    遊客到訪太平雲梯後，可走「雲之南道」，挑戰268階好漢坡，沿山腰蜿蜒而上，將夢幻茶園風光盡收眼底，還可順路逛逛「太平老街」，品嚐各式小吃及零嘴，特色餐廳如空氣圖書館、八玥文創及雲境山城，完美結合美景與美食。

    遊客還可造訪瑞里印象咖啡莊園、茶壺咖啡語茶莊園、茗園茶葉、瑞里小公主咖啡、青葉咖啡莊園等，在山景環繞中品嚐茶餐料理，或喝一杯香氣四溢的咖啡。

    嘉義縣文觀局提醒，秋季午後易有降雨，建議民眾上下山及行走步道時務必注意安全，步道資訊可上嘉義縣步道官網查詢。

    巃仔尾步道可見翠綠的茶園。（嘉義縣文化觀光局提供）

    巃仔尾步道可見翠綠的茶園。（嘉義縣文化觀光局提供）

    遊客可到青葉咖啡莊園喝咖啡吃甜點。（嘉義縣文化觀光局提供）

    遊客可到青葉咖啡莊園喝咖啡吃甜點。（嘉義縣文化觀光局提供）

