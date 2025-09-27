逼懷孕女律師離職 呂秋遠遭北市勞動局開罰30萬

呂秋遠被控與實習律師發生關係，還逼對方墮胎，甚至為此要求她離職。台北市勞動局審定該事務所構成懷孕歧視，開罰30萬元。（資料照）

網紅律師呂秋遠先前爆出私生子風暴，他遭到事務所的實習律師林沄蓁指控，與呂秋遠發生感情，卻在懷孕後遭到對方逼墮胎，甚至隨後就被告知「不用來上班」。林沄蓁先前向台北市勞動局申訴，媒體消息指出，勞動局近日審定該事務所構成懷孕歧視，開罰30萬元。

知名律師呂秋遠今年4月間爆出私生子風波，後續更被踢爆，女方曾在呂秋遠的事務所實習，也是一名律師。呂秋遠一度曾發長文反擊，稱遭女方主動告白並設局，不過女方指控呂秋遠不但逼迫她墮胎，還指稱「這是受精卵」，在6月間更公開露臉直播，稱要阻止對方繼續招搖撞騙，並控訴呂秋遠在懷孕後期不斷以工作為由要她墮胎，並稱呂秋遠告訴她若要生下小孩，就要離職，無法一起工作。

據《TVBS》報導指出，林沄蓁以職場懷孕的性別歧視向北市勞動局提出行政申訴，並對呂及其事務所提告求償100萬元。勞動局於25日以受裁處人違反《性別平等工作法》第11條，有關懷孕的條款裁處30萬元。

