為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    逼懷孕女律師離職 呂秋遠遭北市勞動局開罰30萬

    2025/09/27 08:00 即時新聞／綜合報導
    呂秋遠被控與實習律師發生關係，還逼對方墮胎，甚至為此要求她離職。台北市勞動局審定該事務所構成懷孕歧視，開罰30萬元。（資料照）

    呂秋遠被控與實習律師發生關係，還逼對方墮胎，甚至為此要求她離職。台北市勞動局審定該事務所構成懷孕歧視，開罰30萬元。（資料照）

    網紅律師呂秋遠先前爆出私生子風暴，他遭到事務所的實習律師林沄蓁指控，與呂秋遠發生感情，卻在懷孕後遭到對方逼墮胎，甚至隨後就被告知「不用來上班」。林沄蓁先前向台北市勞動局申訴，媒體消息指出，勞動局近日審定該事務所構成懷孕歧視，開罰30萬元。

    知名律師呂秋遠今年4月間爆出私生子風波，後續更被踢爆，女方曾在呂秋遠的事務所實習，也是一名律師。呂秋遠一度曾發長文反擊，稱遭女方主動告白並設局，不過女方指控呂秋遠不但逼迫她墮胎，還指稱「這是受精卵」，在6月間更公開露臉直播，稱要阻止對方繼續招搖撞騙，並控訴呂秋遠在懷孕後期不斷以工作為由要她墮胎，並稱呂秋遠告訴她若要生下小孩，就要離職，無法一起工作。

    據《TVBS》報導指出，林沄蓁以職場懷孕的性別歧視向北市勞動局提出行政申訴，並對呂及其事務所提告求償100萬元。勞動局於25日以受裁處人違反《性別平等工作法》第11條，有關懷孕的條款裁處30萬元。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播