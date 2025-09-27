中市電動公車305輛 外界憂充電樁不足車開一半「沒電」

台中市電動公車努力朝中央要求2030年公車全面電動化（市府提供）

中市交通局配合行政院政策推動2030年市區公車全面電動化，台中市公車數量約1280輛，目前上路的電動公車共有305輛，加上已核定打造中的319輛，預計有624輛電動公車，已是中市公車數量近半，交通局長葉昭甫表示，台中市全力朝2030年讓公車全面電動化。

民進黨議員黃守達指出，雖然台中市電動公車已有進展，他要求市府除了必須正視車輛後續的維護與安全，隨著電動公車數量持續增加，充電設施不足的問題勢必更加明顯。市府應輔導業者加速設置充電樁，增加車輛調度彈性，也避免「沒電」而導致公車脫班。

請繼續往下閱讀...

台中市2013年開始有電動公車，由豐原客運經營，一開始約10輛，隨著減碳已成為國際共識及交通部訂出2030年公車全面電動化的目標，交通局全面輔導公車業者在汰換公車改購買電動公車，2014雖有兩家電巴業者也加入，但分別在2023年退出，遭外界質疑市府未用心推動電動公車。

交通局長葉昭甫表示，台中市有14家公車業，去年只有283輛電動公車在營運，但現今台中市上路的電動公車共有305輛，加上已核定打造中的319輛，預計有624輛電動公車陸續加入公共運輸服務。

葉昭甫表示，以全市公車數量約1280輛計算，電動公車佔比近過半，已從去年的21%提高到48%，接近2倍的大幅成長。

不過，台中市很快將有一半公車都電動化，但是電動車一旦起火，所產生的災害比傳統車嚴重，葉昭甫表示，面對與傳統車輛不同的防災特性，會在既有基礎上疊加強化，讓第一線駕駛、乘客與消防人員同步掌握應變知識，形成安全快速的救援網絡。

中市電動公車數量將要過半。（市府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法