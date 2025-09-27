為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    教師節連假首日 部分路段一早湧現車流 留意10大易塞路段

    2025/09/27 07:28 即時新聞／綜合報導
    今年教師節有3天連假，西部國道昨日下午車流逐漸增加，高公局預估今日國道有10大易塞路段，國道南向交通量為平日年平均的1.4倍。圖為示意圖。（資料照）

    今年教師節有3天連假，西部國道昨日下午車流逐漸增加，高公局預估今日國道有10大易塞路段，國道南向交通量為平日年平均的1.4倍。圖為示意圖。（資料照）

    今年教師節有3天連假，西部國道昨日下午車流逐漸增加，高公局預估今日國道有10大易塞路段，國道南向交通量為平日年平均的1.4倍。高公局規劃相關疏導措施，並提醒用路人避開尖峰時段，行駛過程也留意勿超速、勿分心或疲勞駕駛。

    根據國道1968即時路況顯示，今上午7點國三高原-關西服務區南下路段一度紫爆，車速不到20公里，之後也持續見紅；龍潭-高原南下路段也見紅，車速僅23公里。至於國一湖口-湖口服務區、湖口服務區-竹北、竹北-新竹、仁德服務區-路竹等南下路段車速也都不到70公里。國五則是南港系統-石碇、石碇-坪林交控、坪林交控-頭城等南下路段車速也都不到70公里。

    昨日為連假前一天上班日，西部國道昨下午4時後車流就逐漸增加，部分路段車多。今日為連假首日，預估國道交通量為116百萬車公里，為平日年平均（92百萬車公里）1.3倍，其中南向交通量可達64百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。加上今日各地大多為多雲到晴，可能會有大量出遊車潮，

    高公局也建議，西部國道南向用路人儘量上午6時前或中午12時後出發，國5南向清晨5時前或傍晚5時後出發。預估今日國道有10大易塞路段，包含國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統。國3南向中和-關西、快官-霧峰、草屯-名間。國5南向南港系統-頭城。國10東向鼎金系統-燕巢系統、西向仁武-左營端等路段。

    今日國道相關疏導措施包括： 0-12時國5石碇、坪林及5-12時國1平鎮系統、埔鹽系統南入匝道封閉，單一費率、差別費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控及暫停施工等。

    根據國道1968即時路況顯示，今上午7點國三高原-關西服務區南下路段一度紫爆，車速不到20公里；龍潭-高原南下路段也見紅，車速僅23公里。（圖擷自國道1968即時路況）

    根據國道1968即時路況顯示，今上午7點國三高原-關西服務區南下路段一度紫爆，車速不到20公里；龍潭-高原南下路段也見紅，車速僅23公里。（圖擷自國道1968即時路況）

    根據國道1968即時路況顯示，今上午7點國三高原-關西服務區南下路段一度紫爆，車速不到20公里；龍潭-高原南下路段也見紅，車速僅23公里。（圖擷自國道1968即時路況）

    根據國道1968即時路況顯示，今上午7點國三高原-關西服務區南下路段一度紫爆，車速不到20公里；龍潭-高原南下路段也見紅，車速僅23公里。（圖擷自國道1968即時路況）

    根據國道1968即時路況顯示，今上午7點國一湖口-湖口服務區、湖口服務區-竹北、竹北-新竹、仁德服務區-路竹等南下路段車速也都不到70公里。（圖擷自國道1968即時路況）

    根據國道1968即時路況顯示，今上午7點國一湖口-湖口服務區、湖口服務區-竹北、竹北-新竹、仁德服務區-路竹等南下路段車速也都不到70公里。（圖擷自國道1968即時路況）

