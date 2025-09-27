賴總統授權！馬太鞍洪災 國軍到家清淤「3人一組清到好」

沾黏滿汙泥的書桌已經無法使用，軍方協助民宅清出。（花東防衛指揮部提供）

賴清德總統前天到花蓮勘災，授權國軍可以在取得同意及切結後到民宅幫忙清淤，除了負責第二作戰區的作戰指揮和軍事管制的花東防衛指揮部，第3、4、5作戰區也跨區增援，支援花蓮縣光復鄉災後復原任務，昨天、今天連續投入4000人次兵力！其中有308名官兵昨天下午起進入民宅幫忙。軍方表示，視受災戶家中情況，原則上「3人一組清到好」，人員不會換來換去，希望讓災民安心。

花防部指出，官兵協助整理房屋前，屋主需要先簽字同意書及切結，可透過村里鄰長索取同意書，而且官兵入宅幫忙時，屋主必須在旁，針對那些大型家具、家電需要協助官兵搬運，需要在屋主確認已損壞、不要，才會搬出去，原則上視狀況3到4人一組入宅，人員採責任制，「確定到你家就是這幾位官兵」，不會今天一批、明天換一批，換來換去，重點是「清到好為止」，裡面清完搬到屋外，外面還會再清第二次。

因應「樺加沙」颱風重創花蓮地區，跨區支援的第3、4、5作戰區全力投入光復鄉災後復原工作，負責指揮的花東防衛指揮部指出，此次任務以「最短時間、最快速度恢復家園」為目標，昨共有2008名到光復鄉大華村、大安村及北富村支援，由於道路已有許多民間重機具投入，因此到校園清運光復高職、光復國中的汙泥，其中380名官兵下午開始到民宅幫忙。

軍方指出，在2009年的八八風災時，軍方至民宅清理家園時曾發生紛爭，災民表示家中物品遺失，後來軍方規定「軍不進民宅、軍車不進巷道」。這次馬太鞍堰塞湖重災害，在賴總統一聲令下，軍方與地方政府協調後訂出作業原則，在屋主同意及監看下進行宅內清理大型家具、電器廢棄物。花防部表示，今天仍將有第3、4、5作戰區近2000名官兵入災區，預估會有500名官兵進入民宅，另有分組官兵深入小巷弄清理，主要道路及鄉間道路則投入各式載運車與機具加速搶通，全力協助地方早日恢復正常生活。

圓鍬一人一把，發揮軍方愛民的精神。（花東防衛指揮部提供）

龐大的冷藏櫃壞掉，同樣在屋主確認後多名官兵一起搬。（花東防衛指揮部提供）

被大水沖壞掉的電子琴架子，官兵一個人挺腰搬出，屋主在旁確定已損壞才搬運。（花東防衛指揮部提供）

雙手萬能！國軍官兵入民宅搬運沉重的沙發，再重也要扛起。（花東防衛指揮部提供）

軍方重機械投入清理道路。（花東防衛指揮部提供）

累了嗎？喝口水再上！（花東防衛指揮部提供）

官兵協助清理民宅淤泥。（花東防衛指揮部提供）

