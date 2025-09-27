為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    賴總統授權！馬太鞍洪災 國軍到家清淤「3人一組清到好」

    2025/09/27 07:25 記者花孟璟／花蓮報導
    沾黏滿汙泥的書桌已經無法使用，軍方協助民宅清出。（花東防衛指揮部提供）

    沾黏滿汙泥的書桌已經無法使用，軍方協助民宅清出。（花東防衛指揮部提供）

    賴清德總統前天到花蓮勘災，授權國軍可以在取得同意及切結後到民宅幫忙清淤，除了負責第二作戰區的作戰指揮和軍事管制的花東防衛指揮部，第3、4、5作戰區也跨區增援，支援花蓮縣光復鄉災後復原任務，昨天、今天連續投入4000人次兵力！其中有308名官兵昨天下午起進入民宅幫忙。軍方表示，視受災戶家中情況，原則上「3人一組清到好」，人員不會換來換去，希望讓災民安心。

    花防部指出，官兵協助整理房屋前，屋主需要先簽字同意書及切結，可透過村里鄰長索取同意書，而且官兵入宅幫忙時，屋主必須在旁，針對那些大型家具、家電需要協助官兵搬運，需要在屋主確認已損壞、不要，才會搬出去，原則上視狀況3到4人一組入宅，人員採責任制，「確定到你家就是這幾位官兵」，不會今天一批、明天換一批，換來換去，重點是「清到好為止」，裡面清完搬到屋外，外面還會再清第二次。

    因應「樺加沙」颱風重創花蓮地區，跨區支援的第3、4、5作戰區全力投入光復鄉災後復原工作，負責指揮的花東防衛指揮部指出，此次任務以「最短時間、最快速度恢復家園」為目標，昨共有2008名到光復鄉大華村、大安村及北富村支援，由於道路已有許多民間重機具投入，因此到校園清運光復高職、光復國中的汙泥，其中380名官兵下午開始到民宅幫忙。

    軍方指出，在2009年的八八風災時，軍方至民宅清理家園時曾發生紛爭，災民表示家中物品遺失，後來軍方規定「軍不進民宅、軍車不進巷道」。這次馬太鞍堰塞湖重災害，在賴總統一聲令下，軍方與地方政府協調後訂出作業原則，在屋主同意及監看下進行宅內清理大型家具、電器廢棄物。花防部表示，今天仍將有第3、4、5作戰區近2000名官兵入災區，預估會有500名官兵進入民宅，另有分組官兵深入小巷弄清理，主要道路及鄉間道路則投入各式載運車與機具加速搶通，全力協助地方早日恢復正常生活。

    圓鍬一人一把，發揮軍方愛民的精神。（花東防衛指揮部提供）

    圓鍬一人一把，發揮軍方愛民的精神。（花東防衛指揮部提供）

    龐大的冷藏櫃壞掉，同樣在屋主確認後多名官兵一起搬。（花東防衛指揮部提供）

    龐大的冷藏櫃壞掉，同樣在屋主確認後多名官兵一起搬。（花東防衛指揮部提供）

    被大水沖壞掉的電子琴架子，官兵一個人挺腰搬出，屋主在旁確定已損壞才搬運。（花東防衛指揮部提供）

    被大水沖壞掉的電子琴架子，官兵一個人挺腰搬出，屋主在旁確定已損壞才搬運。（花東防衛指揮部提供）

    雙手萬能！國軍官兵入民宅搬運沉重的沙發，再重也要扛起。（花東防衛指揮部提供）

    雙手萬能！國軍官兵入民宅搬運沉重的沙發，再重也要扛起。（花東防衛指揮部提供）

    軍方重機械投入清理道路。（花東防衛指揮部提供）

    軍方重機械投入清理道路。（花東防衛指揮部提供）

    累了嗎？喝口水再上！（花東防衛指揮部提供）

    累了嗎？喝口水再上！（花東防衛指揮部提供）

    官兵協助清理民宅淤泥。（花東防衛指揮部提供）

    官兵協助清理民宅淤泥。（花東防衛指揮部提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播