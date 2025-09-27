為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    今高溫上看37度 未來10天晴朗炎熱

    2025/09/27 06:23 即時新聞／綜合報導
    「林老師氣象站」發文指出，今、明2日受東南風至偏南風影響，台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴天氣。由於環境水氣減少，午後對流也轉局部且零星。（圖擷自臉書）

    受太平洋高壓影響，近期天氣將持續晴朗炎熱，今日高溫上看37度，未來10天預估也無鋒面或東北季風南下，尚無明顯轉涼的跡象。至於午後仍有局部對流，範圍主要以南部地區及其它山區可能會有短暫雷陣雨。

    台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，今、明2日受東南風至偏南風影響，台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴天氣。由於環境水氣減少，午後對流也轉局部且零星，會以南部地區及其它山區有局部短暫雷陣雨的機會較大。

    「林老師氣象站」提醒，因博羅依颱風逐漸進入南海，預測明日，基隆北海岸、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）及恆春半島以及後天的東南部沿海（含蘭嶼、綠島）及恆春半島均有長浪發生的機會，海上活動，也請多加留意！

    中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今日太平洋高壓向西伸展，各地晴朗炎熱，高溫再升，北台最高氣溫約37度，要留意防曬、防中暑；東半部及午後山區偶有局部少量降雨的機率。

    吳德榮表示，明日至下週五受太平洋高壓影響，各地晴朗炎熱，要防曬、防中暑；午後山區有局部短暫陣雨或雷雨的機率。未來10天（9月27至10月6日、中秋節）無鋒面或東北季風南下，台灣尚無明顯轉涼的跡象

    吳德榮提到，根據最新氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，「中颱博羅依」明日經海南島南側，侵襲越南北部，對台無影響。「輕颱浣熊」則距台灣遙遠，無威脅。

