各地炎熱高溫恐破36度 午後山區、南部防短暫雷陣雨

中央氣象署指出，今天（27日）水氣減少，各地大多為多雲到晴，西半部有局部36度以上高溫發生的機率，氣象署也針對北北桃及新竹縣、台中、雲林、台南、高雄、屏東等9縣市發佈高溫資訊。（資料照）

中央氣象署指出，今天（27日）水氣減少，各地大多為多雲到晴，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，由於先前連日降雨，山區土石較為鬆動，前往山區活動請特別注意坍方、落石等現象。

今日氣溫方面，由於雲量減少、高溫上升，各地高溫約32至35度，西半部有局部36度以上高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強，戶外活動請注意防曬並多補充水分。

氣象署也針對北北桃及新竹縣、台中、雲林、台南、高雄、屏東等9縣市發佈高溫資訊，9縣市均為黃色燈號，提醒戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。

氣象署指出，第20號颱風博羅依未來朝越南前進，對台灣天氣無直接影響；第19號颱風浣熊持續在日本東方海面活動，對台灣天氣無影響。

氣象署提醒，今日清晨中部地區易有局部霧或低雲影響能見度，清晨5點彰化已出現能見度不足200公尺的現象，雲林能見度亦較低。另外由於風力偏強，恆春半島及桃園局部地區易有平均風６級以上或陣風８級以上的強風；基隆北海岸、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）及恆春半島有長浪發生的機率，海邊活動請注意安全。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日環境風場為偏東風，西半部位於背風側，污染物稍易累積；午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級；竹苗及中部局部地區短時間可能達橘色提醒等級。

未來天氣方面，週日各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

下週一至下週五各地大多為晴到多雲，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。預估東半部高溫約32、33度，西半部高溫33~35度。

下週六至下下週一東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後桃園以南地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；菲律賓東方海面低壓帶中仍易有熱帶系統發展，本署將持續密切觀察。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 32 ~ 39 30 ~ 39 32 ~ 37 28 ~ 36

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

氣象署指出，第20號颱風博羅依未來朝越南前進，對台灣天氣無直接影響；第19號颱風浣熊持續在日本東方海面活動，對台灣天氣無影響。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

