09/27 各報重點新聞一覽

最低工資連10漲 247萬勞工受惠 月薪29500、時薪196

最低工資審議會議昨拍板明年一月一日起，月薪再增九一〇元、達到二萬九五〇〇元，調幅三．一八％，時薪由一九〇元調升至一九六元。蔡政府上任後連續八次調漲，賴政府接棒後第二度調漲最低工資，月薪由他上任時的二萬七四七〇元，提高至明年的二萬九五〇〇元，二次累積漲幅七．三九％，時薪由一八三元提高至一九六元，累積漲幅七．一％。

泥漿2米高 特搜隊挺進光復11處搜救 災變中心統計：15死、8失聯、69人傷

花蓮光復市區遭洪水泥流襲擊，三分之二陷入淤泥中，中央災害應變中心昨日傍晚六時許統計，馬太鞍溪堰塞湖潰流造成十五死、八失聯、六十九人受傷，搜救人員已救出七百一十位民眾，疏散撤離五千八百四十人，七七二名民眾接受收容安置。

標案涉圖利廠商、不實單據核銷 徐榛蔚愛將 花蓮縣府文化局長吳勁毅起訴

檢廉偵辦花蓮縣長徐榛蔚核心幕僚、文化局長吳勁毅違反貪污治罪條例案，今年五月搜索約談後，認定吳男在將軍府標案、小額採購不實申報案分別圖利廠商和友人，還涉嫌公務車私用，昨以利用職務機會詐領財物、行使登載不實公文、填製不實會計憑證等罪嫌將他起訴，民間好友古女一併起訴。

連10漲…明年最低工資29500元 時薪調為196元

勞動部昨召開年度最低工資審議委員會，經過勞資政學四方長達四小時討論，最後拍板明年最低工資調幅百分之三點一八，其中月薪從二萬八五九○元，調漲為二萬九五○○元，時薪則從一九○元，調漲為一九六元。

台海兵推：共軍有能力在太平洋部署兵力 台灣東部已非戰略屏障

台北政經學院基金會今年六月舉辦「台海防衛兵棋推演」，昨天發表總結報告。中華戰略暨兵棋研究協會理事長黃介正指出，共軍「由演轉戰」發動突襲的可能性不能完全排除；同時，解放軍已經有能力在台灣以東的太平洋常態部署海空兵力，過去行之多年向東部保存海空戰力的做法，值得慎重檢討。

最低工資 時薪多6元 調幅疫後最低

最低工資確定連10漲！最低工資審議會26日拍板決定2026年最低工資月薪達2萬9500元、時薪達196元，漲幅分別達3.18％及3.16％，為新冠肺炎疫情後最低調幅。對此，資方委員、工商協進會業務顧問余玉枝表示，「今天很圓滿」，可以接受調幅；勞方委員、全國產業總工會理事長戴國榮則說，雖然不滿意，但勉強可以接受。

川普重拳 原廠、專利藥關稅100％

美國總統川普再度舉起關稅大棒，宣布將對一系列進口商品徵收高額關稅，其中對藥品的稅率達100％。川普放話說，自2025年10月1日起，將對任何原廠或專利藥（branded or patented drug）徵收100％的關稅，除非公司正在美國興建其製藥工廠。衛福部長石崇良指出，美國藥品關稅主要是針對品牌藥，也就是台灣所稱的「原廠藥」，另一個則是專利藥，也就是「新藥」，至於原料藥及學名藥則未納入加徵關稅對象，因此對整體藥價衝擊大幅減少。

花蓮光復鄉許多街道民宅被大量泥流覆蓋，舉步維艱，目前清除污泥達4500多公噸。（記者王峻祺攝）

花蓮縣長徐榛蔚核心幕僚、文化局長吳勁毅涉貪起訴。（資料照）

