    首頁 > 生活

    高雄特搜大隊花蓮救災昨助4人4犬脫困 今天又救出2隻狗狗

    2025/09/26 23:38 記者葛祐豪／高雄報導
    搜救犬地毯式搜尋失蹤人員。（高雄市消防局提供）

    馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成花蓮光復鄉嚴峻災情，高雄市特搜大隊趕往馳援，市長陳其邁今天（26日）在臉書感謝特搜隊員說，昨天協助4人4犬脫困，其中一隻狗狗深陷泥濘只露出頭部，今天又在佛祖街再救出2隻狗狗，並為脫困民眾清理泥沙、檢查傷勢。

    花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰湖潰流發生後，高雄市政府消防局特種搜救隊立即動員整備，24日下午接獲花蓮縣政府支援救災工作請求，當晚7點從高雄出發，連夜趕赴現場協助救災。

    市長陳其邁今天於臉書說，特搜隊員不放棄任何一條生命，持續深入花蓮災區，「積水、泥流與地形受限的惡劣環境，高雄特搜仍舊使命必達、絕不放棄！」

    陳其邁說，高雄市特搜大隊持續搶救，昨天協助4人4犬脫困，其中一隻狗狗深陷泥濘只露出頭部。今天在佛祖街再救出2隻狗狗，並為脫困民眾清理泥沙、檢查傷勢。

    陳其邁指出，高雄市特搜大隊並運用無人機，高空勘查與區域掌握，搭配搜救犬深入現場，逐戶搜索清查可能受困的民眾與動物，確保不遺漏任何生命，全力進行救援任務！

    高雄市消防局共計出動17輛救災救護車輛、45名搜救人員（其中包含警消38人、義消3人、醫師1名、護理師2名、獸醫師1人）、5隻搜救犬、8艘救生艇及2台無人機，並配備各式水域與人命搜救裝備器材。

