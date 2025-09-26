為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    千里鄉情一線牽 金門再闢汶萊包機直航

    2025/09/26 23:47 記者吳正庭／金門報導
    金門、汶萊再次啟動包機直航，由汶萊航空班機抵金，機場以「水門禮」迎賓。（記者吳正庭攝）

    繼4年前首度開啟金門、汶萊直航雙向包機作業，兩地今天再次辦理包機直航，計有94位國際旅客到金門，148位旅客由金門飛汶萊；副縣長李文良說，期盼這條航線有助吸引僑居汶萊的鄉親返鄉尋根，並研議未來推動定期航班，提升金門在國際旅遊市場的能見度。

    這是繼2019年11月23日汶萊首航金門包機後，兩地第2次的直航行程，由地區10家旅行社以「聯營出團」組成PAK團共同合作，金門地區在直航訊息推播不久即額滿，汶萊方由中華台北旅汶僑民協會主席林長鎮領軍，以「金門包機直航汶萊」組團返鄉，預計在金門展開5天4夜的拜會、參訪及省親，其中1天的省親活動，安排汶萊僑親與金門鄉親見面。

    據統計，2024年汶萊約46萬人，其中將近7萬人是華人，華人中又以來自金門的閩南人占大多數；2019年的汶萊皇家航空公司臉書曾記載：「每10個汶萊人，就有1個是金門人」，足見與金門相距2200多公里的汶萊，是金門人在海外重要的僑居地。

    縣府表示，散布於海外的金門會館是對國家非常忠心的僑團，且規模宏大，顯現金門鄉親創業有成及華僑的凝聚力；早期金門移居海外的華僑，在東南亞事業發展成功，具有相當的影響力。

    縣府2006年開始推動國際包機業務，同年9月19日由復興航空承運澳門、金門包機，12月11日再由復興航空承攬金門、新加坡七日星馬之旅航程。

    金門、汶萊直航雙向包機抵金，金門縣副縣長李文良（中）到場迎賓。（記者吳正庭攝）

    金門縣政府在與汶萊的直航迎賓禮中準備的限量版金門鑰匙鍊。（記者吳正庭攝）

    汶萊團由中華台北旅汶僑民協會主席林長鎮（中）領軍入境。（記者吳正庭攝）

    金門縣副縣長李文良（中）金門機場入境分贈小禮物迎賓。（記者吳正庭攝）

