    萌力出擊！桃園市寵物嘉年華邀知名IP「柴語錄」現身與民眾互動

    2025/09/26 23:11 記者李容萍／桃園報導
    「桃園市寵物嘉年華」今年以「PET你七逃趣」為主題。（桃市農業局提供）

    「桃園市寵物嘉年華」今年以「PET你七逃趣」為主題。（桃市農業局提供）

    桃園市政府動物保護處落實動物保護理念、推廣正確飼主責任觀念，27日下午1點至5點在機場捷運A19站後方廣場、亞矽IOT展廳旁空地舉辦「桃園市寵物嘉年華 PET你七逃趣」，邀請知名IP「柴語錄」與民眾互動，安排毛孩障礙賽與人寵裝走秀舞台，更設市集與打卡區提供親子與毛孩同樂的空間。活動同步結合捷運打卡抽獎及集章送禮等線上串聯。

    動保處長王得吉表示，這一年一度專屬毛孩的大型派對亮點十足，包括柴語錄主角「廢柴」見面會、飛盤狗花式表演、寵物互動講座、趣味競賽與毛孩走秀等，融合知識性與趣味性，更透過「桃樂動物友善城市計畫─績優里頒獎典禮」，實踐桃園成為友善寵物城市的願景。

    農業局長陳冠義提到，桃園持續推動以「尊重生命、友善共融」為理念的動保政策，從校園教育、社區參與到公共建設，全面提升民眾對寵物照護、動物保護的正確認知。今年首度攜手桃園捷運公司推出「寵物友善捷運列車」，鼓勵飼主攜帶毛孩搭乘捷運，藉此落實日常共融與行為規範，也讓動物友善理念真正進入市民生活。

    現場同步舉辦第3季非犬貓特寵認養，包括和尚鸚鵡、金太陽鸚鵡、小太陽鸚鵡、盾甲蜥、巴西龜、地圖龜、王蛇、玉米蛇、球蟒、蜜袋鼯、一線鼠、老公公鼠及兔等，共計21隻動物開放認養，其中14隻須抽籤認養、7隻鼠兔採登記認養。

    另外，本次嘉年華為響應9月28日「世界狂犬病日」，在現場設置免費狂犬病疫苗施打攤位與寵物晶片登記服務，協助飼主完成三合一防疫：免疫、識別、防棄養。協助飼主從日常照護建立正確觀念，並引導民眾思考養寵物不只是陪伴，更是承諾與責任。

    桃園市寵物嘉年華現場同步舉辦第3季非犬貓特寵認養。（桃市農業局提供）

    桃園市寵物嘉年華現場同步舉辦第3季非犬貓特寵認養。（桃市農業局提供）

    桃園市寵物嘉年華現場同步舉辦第3季非犬貓特寵認養。（桃市農業局提供）

    桃園市寵物嘉年華現場同步舉辦第3季非犬貓特寵認養。（桃市農業局提供）

