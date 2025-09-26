交安宣導 國1新營服務區「平安鹽」保平安

國一新營服務區的交安宣傳，贈品是台南北門南鯤鯓廟的平安鹽。（記者楊金城攝）

台灣交通安全屢被詬病，高速公路局南區養護工程分局與全家便利商店今天（26日）在國道一號台南新營服務區舉辦「鹽來有禮 太子護平安」交通安全月活動，推廣「人本交通、停讓文化」才能降低事故。即日起至10/12在新營服務區消費滿499元，即可獲得北門南鯤鯓代天府加持過的平安鹽，假日並有交安市集，闖關拿獎品。

消費滿499元送平安鹽

「鹽來有禮 太子護平安」活動由高公局總工程司郭呈彰、南區養護工程分局分局長楊熾宗、全家商場管理部長吳昇輝、台灣守護文創成功鹽大使廖淑芬等人主持開幕，特別邀請「電音三太子」及「高速小飛力」化身交通安全代言人，象徵守護用路平安。

包括嘉義區監理所、公路警察局第四、第五、第八警察大隊、新營警分局及高公局南區分局種子概念館，設置多元互動宣導攤位，舉辦交通安全有獎徵答、趣味闖關遊戲，並發送限量小禮品，吸引大批民眾參與，交安市集在10月12日前的週六、日都會舉辦，消費滿200元，可持發票參加。

用路人即日起至10/12在國一新營服務區消費滿499元，即可獲得南鯤鯓廟的平安鹽1包，平安鹽來自207年歷史、台灣現存最古老的台南北門井仔腳瓦盤鹽田，平安鹽保平安。

郭呈彰表示，交通安全月以「人本交通、停讓文化」為主題，「鹽來有禮」活動融入信仰、鹽業文化推廣，讓交通安全教育不再只是口號，而是能夠落實在日常生活的實際行動。

公路警察、新營警分局交安宣導，出動模型車讓小朋友體驗搭乘警車。（記者楊金城攝）

國道新營服務區舉辦交安市集，闖關拿獎品。（記者楊金城攝）

「鹽來有禮 太子護平安」交通安全月活動，請「電音三太子」及「高速小飛力」代言交通安全。（記者楊金城攝）

