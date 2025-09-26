日本德島阿波舞跨海來苗栗 傳承數百年公館獻藝

已逾400年歷史的德島阿波舞，是日本最具代表性的傳統舞蹈之一，其舞步靈活自由奔放，舞者隨著三味線、鉦鼓、太鼓與篠笛的伴奏翩然起舞。（苗栗縣政府提供）

日本列為重要無形文化資產的阿波舞，繼昨晚在卓蘭壢西坪休閒農業區登場後，今（26）日晚移師公館陶瓷農創園區又掀起第二波高潮，為苗栗縣的台日農村藝文金賞交流盛會壓軸，也增進台日情誼。

已逾400年歷史的德島阿波舞，是日本最具代表性的傳統舞蹈之一，其舞步靈活自由奔放，舞者隨著三味線、鉦鼓、太鼓與篠笛的伴奏翩然起舞，已被列為日本重要無形文化遺產，每年德島阿波舞祭都吸引百萬觀光人潮。

請繼續往下閱讀...

今年跨海來台將首演前2場都獻給苗栗，昨晚在卓蘭壢西坪休閒農業區登場，今晚移師公館陶瓷農創園區演出；農業部農村水保署台中分署長陳榮俊、苗栗縣副縣長邱俐俐、縣府農業處副處長蔡政新、苗栗市長余文忠、公館鄉長何在鑫，及縣議員、代表、村長和農會等各界人士出席，會場也湧入期待觀賞阿波舞的人潮。

由於毋須遠赴日本就可以欣賞到有文化底蘊的表演，觀眾在欣賞節目的同時，也紛紛拿出手機或相機拍下精彩鏡頭；而在地隊伍亦表現不俗，不論肢體動作或服裝都模仿的維妙維肖，氣氛熱絡。

縣府農業處表示，公館鄉農會在農村水保署及縣府支持下，與日本德島縣簽了合作備忘錄（MOU），雙方約定進行經常性交流，並戮力行銷公館及縣內特色農特產。德島阿波舞敲定今年在台灣巡演進行農村交流，選定了分別贏得2024年金牌農村選拔金牌獎的卓蘭壢西坪和銀獎的公館黃金小鎮休閒農業區，帶來傳承數百年的阿波舞表演，既是精彩的國際藝文饗宴，更是金牌農村最佳賀禮。

在地隊伍亦表現不俗，不論肢體動作或服裝都模仿的維妙維肖，氣氛熱絡。（苗栗縣政府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法