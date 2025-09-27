6歲女童很勇敢!泡泥水屋樑待援 2天來僅1隻老鼠、罹難姑婆姑爺陪伴

小沂回到家人懷抱。（屏東縣消防局提供）

首次上稿 09-26 22:23

更新時間 09-27 11:00

花蓮洪災奇蹟獲救的6歲女童小沂真的很勇敢，兩天來在黑暗的屋樑上等待救援，洪水最高時，她全身泡在泥水中，只剩一個頭，陪伴的只有一隻老鼠及已經罹難在屋子下方的姑婆，屏東縣特搜大隊長陳世鴻說，女童能夠生存，是因為姑婆和姑爺的堅持，我們謝謝這對偉大的老夫婦。

花蓮洪災屏東特搜大隊23位救難英雄，搜救35處，救出64人，包括6歲的小女生小沂，順利達成任務，26日晚間返回屏東。

陳世鴻表示，6歲的女童受困的地點就在破堤的附近，前往救援非常的困難及危險，以當時的情況來看，房屋都淹沒了，不太可能有人生存，但是家屬不放棄，所以屏東特搜隊也不放棄，所以就找路從防波堤那裡一邊爬、一邊漂、一邊走，最後聽到女童呼救聲，破開屋頂將女童奇蹟的成功救出，而陪伴她的老鼠，搜救隊員也一併救出來放生，罹難的姑婆事後帶出來，但是姑爺雖然罹難點定位了，但是努力挖了一整天，水又來了，很遺憾救不出來。

陳世鴻說，女童的姑婆和姑爺這對夫妻平常就樂善好施，願意幫助別人，把女童托上屋頂大樑，兩人不幸罹難，為了下一代犧牲，相當的偉大，就是他們的堅持才能把女童救出來，這種精神令人感動。

特搜人員救出小沂的同時，也將老鼠一併救出。（屏東縣消防局提供）

屏東搜救大隊長陳世鴻說明小沂獲救情形。（記者葉永騫攝）

