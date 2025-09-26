為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    畜牧糞尿變綠能 環境部、農業部、屏科大攜手打造生質能示範中心

    2025/09/26 22:21 記者陳彥廷／屏東報導
    環境部長彭啓明、屏東科技大學校長張金龍（右）。（記者陳彥廷攝）

    環境部長彭啓明、屏東科技大學校長張金龍（右）。（記者陳彥廷攝）

    國立屏東科技大學今天與環境部、農業部簽署「永續能源與氣候變遷研究發展示範中心」合作備忘錄，環境部長彭啓明說，初步規劃將打造全台最大規模的生質能綠色技術示範中心，屏科大預計可處理250CMD的畜牧業糞尿廢棄物，轉為生質能資源化處理。

    彭啓明說，畜牧業會排放出大家不悅的東西，但基本上這些東西像畜牧業廢棄物如糞便等密封轉化為「沼氣」，也就是生質能源，以往台灣較少關注這個領域，加上也有技術問題，仍有相當進步空間，因此尋求屏科大與農業部合作，盼在屏東打造更多類似場所，創造經濟價值、改善空品，畜牧業更發達，創造在地的經濟的發展。

    屏科大校長張金龍說，與環境部、農業部共同簽署合作備忘錄，攜手為台灣農業淨零轉型與循環經濟發展踏出重要一步；農業部資源永續利用司長莊老達則說，這類嫌惡物以往都以「廢棄物」角度視之，現在希望透過技術跨域整合讓沼氣最大化，而剩下的沼渣沼液再回到田裡面，再生產蔬果達到有優質的產品又有優質環境的雙贏。

    屏科大說明，「永續能源與氣候變遷研究發展示範中心」未來將坐落屏科大校區，由屏科大跨域專案研發、培養綠領人才及環境教育，形成多元整合的地區示範中心，全案將依促參法第46條模式設置，規劃「研發大樓」與「畜牧廢水集中處理場」功能包括厭氧生質能源系統、沼渣（液）商品化、電網整合、能源應用示範、環境教育及研發，畜牧生質能源應用可具備每日250立方公尺的處理量能。

    環境部、農業部及屏科大攜手打造「永續能源與氣候變遷研究發展示範中心」。（記者陳彥廷攝）

    環境部、農業部及屏科大攜手打造「永續能源與氣候變遷研究發展示範中心」。（記者陳彥廷攝）

    彭啓明（左起）、張金龍、莊老達簽訂MOU。（記者陳彥廷攝）

    彭啓明（左起）、張金龍、莊老達簽訂MOU。（記者陳彥廷攝）

    環境部、農業部及屏科大攜手打造「永續能源與氣候變遷研究發展示範中心」。（記者陳彥廷攝）

    環境部、農業部及屏科大攜手打造「永續能源與氣候變遷研究發展示範中心」。（記者陳彥廷攝）

