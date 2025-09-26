高雄歡慶教師節 陳其邁喊話明年敬師禮目標2000元

高雄市長陳其邁出席教師節慶祝活動，喊話明年預算許可的話，將提高敬師禮至2000元。（高雄市教師職業工會提供）

高雄市教師職業工會今晚（26日）舉辦模範教師頒獎典禮，市長陳其邁應邀出席，致詞時宣布明年的敬師禮券從今年的1000元提高到1500元，但台下高喊「市長2000」，陳其邁當場回應「在預算許可下，明年提高到2000元」。

陳其邁說，明年將編列5億元補齊全市所有學校的教學大螢幕，也已編列預算，將「生生有平板」從目前的5：1提高到3：1，提升高雄的「教育力」和落實「教育平權」，感謝教師的貢獻。

今年工會評選出27位模範教師，其中，屏山國小老師吳峯森能說一口「校園鳥事」，經常領著學生看鳥、認鳥、拍鳥，更把孩子們訓練成小小解說員，長期擔任環境教育志工講師。

前金幼兒園老師蔡雅珍30年並熱心公益，長期擔任社會福利基金會志工籌辦兒童營隊、培訓青年志工等。獅甲國中特教老師蔡怡真不僅對學生展現愛心耐心，近期推動校內「自主學習計畫」。

高雄市教師職業工會理事長于居正說，當AI正逐漸取代傳統工作的新時代，學校教育的意義將面臨巨大挑戰，未來學校教育的重心，將由知識與技能的教育轉向人格教育。

模範教師得獎名單：前金幼兒園蔡雅珍、太平國小附幼黃盈琪、旗津國小附幼吳麗雪、博愛國小陳宥樺、光武國小鍾宜玲、屏山國小吳峯森、文府國小連清森、永清國小李嘉珍、鎮昌國小韓惠華、明德國小黃淑菁、獅湖國小許文綺、楠陽國小戴慧伎、前金國小蔣麗蓉、光華國中楊秋月、龍華國中張育銜、獅甲國中蔡怡真、大仁國中楊琇媛、中山國中郭順利、國昌國中陳嘉清、英明國中顏秀娜、大義國中蘇月、三民國中梁梅松、高餐大附中施孟儀、立德國中陳琇鉉、新莊高中鍾潤嬌、楠梓高中陳高智、普門中學甘道良。

高雄市教育局長吳立森頒發高雄市教師職業工會評選的模範教師。（高雄市教師職業工會提供）

