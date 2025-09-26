為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    3大連假接連報到 鐵、公路疏運一次看

    2025/09/26 21:31 記者吳亮儀／台北報導
    交通部製作連續假期疏運圖卡供參考。（交通部提供）

    交通部製作連續假期疏運圖卡供參考。（交通部提供）

    九月底到十月初接連有教師、中秋、雙十節等3個連續假期，交通部今天（26日）說明，已整合成一個「長連假」來規劃疏運，並製作疏運圖資訊，讓民眾返鄉更順暢。

    第一，高鐵加開244班次、台鐵加開350班次；第二，國道客運每天近7000班次還有票價優惠；第三，國內航班超過4400架次、33萬座位，必要時也會加班次；第四，本島、離島海運與小三通總共安排超過3000航次，運能充足。

    交通部表示，希望民眾能多多搭乘大眾運輸，省錢又環保；連假上路，高速公路會有高乘載、匝道封閉、儀控與路肩開放等管制，出門前記得打開「1968 APP」避開壅塞。

    交通部也提醒，出門在外要注意天氣狀況，近期山區土石含水量高，若遇大雨容易落石坍方，行經邊坡路段要加快通過、避免停留。交通部已請各單位加強巡檢並即時發布訊息，保障大家行車安全。

    交通部製作連續假期疏運圖卡供參考。（交通部提供）

    交通部製作連續假期疏運圖卡供參考。（交通部提供）

    交通部製作連續假期疏運的圖卡供參考。（交通部提供）

    交通部製作連續假期疏運的圖卡供參考。（交通部提供）

    交通部製作連續假期疏運的圖卡供參考。（交通部提供）

    交通部製作連續假期疏運的圖卡供參考。（交通部提供）

