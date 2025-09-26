基隆聯合婚禮浪漫登場 跨越8千里路終成眷屬

民眾穿上傳統原住民服裝完成終身大事。（記者盧賢秀攝）

基隆市政府今天傍晚在和平島公園舉辦「市民聯合婚禮」，28對新人在親友祝福與山海相伴下浪漫成婚，共同許下愛的誓言。其中有對新人跨越英國倫敦、台灣基隆8千公里遠距修成正果，還有新人帶著愛的結晶共同參與人生大事。

今年市民聯合婚禮在和平島公園舉辦，氣候宜人，新人們在奇岩與海浪相伴下，攜手共走紅地毯，互許「海誓山盟」。副市長邱佩琳擔任證婚人，一一為新人獻上祝福。

邱佩琳表示，今年的聯合婚禮新人的組合相當多樣化，除了有勇敢追愛的同性伴侶，也有跨越8千公里，男生在英國倫敦求學，女生則是在台灣基隆，堅貞的愛情不畏距離的遙遠，終於修成正果；還有一位67歲的新娘，以行動證明愛情不受距離和年齡拘束。她祝福所有新人在婚姻生活中要互相扶持，「執子之手、與子偕老」。

典禮舞台以拱門與花藝妝點，搭配婚禮樂團與街頭藝人的深情演出，現場在音樂與海風吹拂下，浪漫破表。新人們沿紅毯攜手進場，在眾人祝福聲中完成終身大事。

基隆市政府也精心準備賀禮，包含大同微電腦電子鍋、飛利浦暖風機、金鏟子、按摩枕，以及專屬設計的「心海之吻」紀念氣泡酒，祝福新人生活美滿、愛情長久。

民政處長呂謦煒表示，今年以「海誓山盟」為意象，見證真摯愛情的承諾。

基隆市在和平島公園舉辦聯合婚禮。（基隆市政府提供）

新人帶著愛的結晶完婚共組家庭。（基隆市政府提供）

