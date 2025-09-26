為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    愛心超人衝花蓮救災 台鐵「光復鄉災後重建小組」載運破5千人次

    2025/09/26 21:19 記者吳亮儀／台北報導
    台鐵公司加開列車到花蓮光復鄉。（台鐵公司提供）

    台鐵公司加開列車到花蓮光復鄉。（台鐵公司提供）

    花蓮縣光復鄉馬太鞍堰塞湖潰堤釀重大災情，台鐵公司9月24日立即成立「花蓮光復鄉災後復建協助工作小組」，設立單一聯繫窗口，第一時間串連各方力量，截至目前，已協調各團體超過5000人次前往光復鄉。

    台鐵公司說，從本週教師節連續假期起，台鐵再加開10班次列車，若救災團體搭乘車次未停靠光復站，可聯繫窗口協助增停，爭取更多搶修時間。

    花東段對號列車全面開放站票，更調整部分列次增停光復站。

    台鐵公司說，東區營運處也在花蓮設置物資服務處，為每個前進災區的超人加油打氣。另外，為配合中央及各地方政府消防單位前往花蓮光復進行救災，請中央及各地方政府消防單位於乘車前聯繫台鐵公司，提供預搭乘車次與人數；到站後可免票進站，若原搭乘車次無停靠光復站，也將協助增停，以爭取搶修時間。

    台鐵公司加開列車到花蓮光復鄉。（台鐵公司提供）

    台鐵公司加開列車到花蓮光復鄉。（台鐵公司提供）

    台鐵公司加開列車到花蓮光復鄉。（台鐵公司提供）

    台鐵公司加開列車到花蓮光復鄉。（台鐵公司提供）

    台鐵公司加開列車到花蓮光復鄉。（台鐵公司提供）

    台鐵公司加開列車到花蓮光復鄉。（台鐵公司提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播