愛心超人衝花蓮救災 台鐵「光復鄉災後重建小組」載運破5千人次

台鐵公司加開列車到花蓮光復鄉。（台鐵公司提供）

花蓮縣光復鄉馬太鞍堰塞湖潰堤釀重大災情，台鐵公司9月24日立即成立「花蓮光復鄉災後復建協助工作小組」，設立單一聯繫窗口，第一時間串連各方力量，截至目前，已協調各團體超過5000人次前往光復鄉。

台鐵公司說，從本週教師節連續假期起，台鐵再加開10班次列車，若救災團體搭乘車次未停靠光復站，可聯繫窗口協助增停，爭取更多搶修時間。

花東段對號列車全面開放站票，更調整部分列次增停光復站。

台鐵公司說，東區營運處也在花蓮設置物資服務處，為每個前進災區的超人加油打氣。另外，為配合中央及各地方政府消防單位前往花蓮光復進行救災，請中央及各地方政府消防單位於乘車前聯繫台鐵公司，提供預搭乘車次與人數；到站後可免票進站，若原搭乘車次無停靠光復站，也將協助增停，以爭取搶修時間。

