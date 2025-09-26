救難英雄返回屏東! 談到女童姑爺姑婆犧牲自己 陳世鴻眼眶紅了

小沂回到家人懷抱。（屏東縣消防局提供）

花蓮洪災屏東特搜大隊23位救難英雄，搜救35處，救出64人，包括救出6歲的小女生小沂，4天的救援過程中歷經艱苦環境，克服困難英勇救人，順利達成任務，今天（26日）晚間返回屏東，縣長周春米前往迎接，除宣布放榮譽假3天，也致贈加菜金，直呼是屏東之光。

縣長周春米表示，屏東特搜大隊在花蓮洪災發生立刻組隊由大隊長陳世鴻帶隊連夜趕到花蓮光復鄉災區，當晚就投入救援的工作，4天來搜救了35處，救出64人展現屏東隊的救援能力，尤其是救出6歲女童的消息讓全國相當振奮，接到很多的鼓勵，讓屏東相當光榮，看到大家在泥巴中、水中苦救的救援，她向大家深深的一鞠躬，表達敬意。

特搜大隊長陳世鴻說，6歲的女童受困地點就在破堤的附近，前往救援非常的困難及危險，以當時的情況來看，房屋都淹沒了不太可能有人生存，但是家屬不放棄，所以屏東特搜隊也不放棄，多次前往援救，當發現女童時，泥水還曾高到女童的脖子，但是女童都能撐下來，奇蹟的生存成功救援，讓他們都相當的振奮和高興，而洪水來襲時，女童的姑婆和姑爺把女童托上屋頂大樑，兩人卻不幸罹難，為了下一代犧牲，相當的偉大，不禁也紅了眼眶。

