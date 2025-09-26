與光復鄉共度難關! 中華電信宣布9大關懷措施、費用減免

花蓮縣光復鄉淹水重災區，搜救人員持續進入淤泥區搜救。（記者王錦義攝）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成光復鄉嚴重洪災，中華電信今天（26日）表示，第一時間全力投入災區網路通訊搶修，23日晚間全數修復花蓮地區4G/5G行動基地台，並宣布相關費用減免措施。

為協助災民恢復通訊與生活所需，中華電信除發起Hami Point 愛心捐「立即送暖，援助花蓮洪災」活動，鼓勵中華電信會員捐點做愛心送暖花蓮災區，同步提供九大關懷措施，與民眾攜手度過難關。

第一、服務中斷期間月租費減收，針對受災區域因風災影響而無法正常使用之市話、寬頻上網及MOD等服務，將依服務中斷期間減收月租費。

第二、換補卡費用優惠，在10月31日前在花蓮地區直營及特約門市，提供行動月租型/預付卡客戶免費換補卡一次優惠。

第三、寬頻、MOD設備遺失及移機減免優惠，針對數據機或MOD機上盒損壞/遺失之用戶免費提供，若後續災民因房屋毀壞或其他原因申請退租，可免收數據機或MOD機上盒費用。另災區用戶申請移機，提供移機費用減免優惠。

第四、暫緩帳單催收及延繳作業，針對受災地區之行動、市話、寬頻上網及MOD服務客戶，提供暫緩帳單催收及延繳作業一個月。

第五、指定機型換機優惠，10月31日前在花蓮地區之直營及特約門市，提供Samsung、vivo、OPPO、SHARP、Hugiga等品牌6款指定機型空機價61折到84折優惠。

第六、手機維修優惠，10月31日前在花蓮地區的直營及特約門市，提供手機/平板免費健檢服務，以及維修費用7折優惠。

第七、配件6折優惠，10月31日前在花蓮地區直營門市及特約門市包含充電器、線材、行動電源等超過800項商品，享6折優惠。

八、大家電關懷方案，10月31日前在花蓮地區中華電信直營門市購買指定大家電，提供滿萬回饋Hami Point點數優惠。

九、提供免費充電與臨時電話服務站，在現有避難安置中心大進國小，提供民眾行動電源借用及充電服務，並安裝臨時電話及設置服務站。

