週六還是熱！高溫飆36度 紫外線爆表注意防曬

週六各地大多為多雲到晴。（記者塗建榮攝）

週六（27日）受太平洋高壓帶來的偏東風影響、水氣減少，各地普遍晴到多雲，西半部高溫可達36度以上，中午前後紫外線偏強，戶外活動注意防曬。

中央氣象署預報，週六各地大多為多雲到晴，基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，由於連日降雨，山區土石較為鬆動，前往山區活動請特別注意坍方、落石。另外，基隆北海岸、東半部沿海，含蘭嶼、綠島及恆春半島有長浪發生的機率，海邊活動請注意安全。

請繼續往下閱讀...

溫度方面，週六雲量減少、高溫上升，各地高溫約32至35度，西半部有局部36度以上高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強，戶外活動請注意防曬並多補充水分。離島的澎湖為晴時多雲，約27到32度；金門為多雲，約27到32度；馬祖為晴時多雲，約27到30度。

至於未來幾天的天氣變化，天氣風險公司指出，未來近一週內，都還是夏季高溫型態，至少到下週中期都還是維持類似的晴到多雲天氣。東部迎風面偶有較多雲量及零星降雨出門仍要做好防曬，並留意熱傷害的風險。另外，天氣風險公司也提醒，十月上旬以後，西北太平洋面還是會有熱帶性低氣壓或颱風生成發展的機會，需多加留意。

紫外線指數方面，週六金門縣、連江縣為「高量級」；其餘縣市皆為「過量級」。

空氣品質方面，週六環境風場為偏東風，西半部位於背風側，污染物稍易累積；午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級；竹苗及中部局部地區短時間可能達橘色提醒等級。

週六高溫普遍約32到35度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數方面，週六多為「過量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週六西半部污染物稍易累積。（擷取自空氣品質監測網）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法