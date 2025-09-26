救災如同作戰 陸軍司令呂坤修帶隊挺進花蓮災區

官兵協助家屋清淤與搬運廢棄物，以實際行動協助恢復家園。（第二作戰區提供）

強颱「樺加沙」重創花蓮地區，陸軍司令呂坤修上將今（26）日率重要幹部抵達光復鄉慰勉救災部隊，特別要求第三、四、五作戰區與特戰部隊跨區增援，持續投入最大量救災人力與裝備，希望把握救援黃金時間，也宣示陸軍全力救災，協助受災民眾恢復家園的決心。

陸軍今天說，為了在最短時間內搶救受災民眾，陸軍運用作戰的思維與精神，迅速完成跨區增援規劃，運用直升機、無人機投入救災，充分展現救災刻不容緩的愛民精神。

陸軍指出，現階段國軍已主動派遣各作戰區偵搜、工兵及化學兵等專業部隊兵力，也將無人機、生命探測器、AAV7及多功能工兵車等8類17項裝備陸續投入救災任務，務求以最短時間、最高效率完成災後復原任務。

呂坤修也要求各單位妥善照顧救災官兵生活所需，如同作戰，後勤補給是持續戰力的關鍵。同時勉勵救災官兵，為民眾挺身而出是職責，也是使命；連續假期雖無法與家人共度，但能協助災區民眾儘速恢復正常生活，絕對會是最有意義的假期，更是陸軍忠誠精實軍風的最佳展現。

陸軍強調，「犧牲奉獻」、「愛民助民」，在每一位陸軍官兵心中，不是口號，更不是名詞，永遠是動詞，用實際行動去實踐，「用我們的汗水，止住受災民眾的淚水」，迷彩的身影就是安定人心的身影。

陸軍司令呂坤修上將親赴災區，瞭解執行災後復原任務執行實況，並慰勉救災官兵辛勞。（陸軍提供）

化學兵協助環境消毒。（第二作戰區提供）

工兵機具持續進行道路清淤。（第二作戰區提供）

化學兵協助環境消毒。（第二作戰區提供）

陸軍司令呂坤修上將親赴災區，瞭解執行災後復原任務執行實況，並慰勉救災官兵辛勞。（陸軍提供）

陸軍司令呂坤修上將前往台東地區指揮部，勗勉即將投入救災的官兵。（陸軍提供）

陸軍司令呂坤修上將空勘花蓮災區整體災情。（陸軍提供）

陸軍司令呂坤修上將親赴第2作戰區救災前進指揮所，瞭解救災任務執行進度，並實施救災任務重點提醒。（陸軍提供）

陸軍司令呂坤修上將親赴災區，瞭解執行災後復原任務執行實況，並慰勉救災官兵辛勞。（陸軍提供）

