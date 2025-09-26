政大攜手業界探討金融實務 培育資產管理人才

政治大學與業界合開金融實務課程，培育資產管理生力軍。（凱基投信提供）

為培育金融實務即戰力，政治大學金融系攜手凱基投信，在政大金融學系金英講座，開設「現代金融實務：資產管理的實戰與挑戰」課程，將業界最夯的資產管理趨勢帶到校園與學生交流，校方表示，盼藉此培育符合新時代金融所需的人才，成為專業且負責任的金融從業人員。

該課程獲校方「仲尼基金教學創新計畫」為期3年的補助，由政大金融系邀請凱基投信合作辦理，共計規劃10堂課程，內容結合實務與創新，培養學生具備資產管理專業知識、理性投資觀念、金融素養社會責任意識等，而講師群則由凱基投信由董事長丁紹曾率領公司一級主管至政大商學院元大講堂授課，展現對金融教育的重視。

政大商學院院長黃家齊與副院長鄭至甫指出，當前資訊爆炸時代的投資挑戰值得關注，期許同學在課程中認真修習，培養獨立思辨、正確判讀與理性決策的能力，以避免因片面言論而做出不當投資決定，同時，他們也希望同學能在學習期間為未來成為專業且負責任的金融從業人員做好充分準備。

丁紹曾表示，隨著台灣投資人對於退休規劃與資產配置的需求快速成長，ETF 已成為備受青睞的投資工具之一。然而，資產管理的專業並非一蹴而就，每檔基金的發行更應秉持「打造可以傳承的基金」的理念，並以長期且負責的態度推動。盼以公司曾獲獎之背景，透過講座，讓同學們感受到資產管理業的創新與可能性，並啟發未來的專業追求。

凱基投信總經理張慈恩認為，在數位內容大爆炸的時代，投資理財訊息繁雜且多變，投資人容易受到片面資訊影響，因此將毫無保留地分享自己累積30年的投信從業經驗，幫助學生快速掌握專業知識與實戰技巧，修完系列課程的同學將能在短時間內超越他人3年的職場磨練，並以新世代的專業聲音、為資產管理領域注入新活力。

