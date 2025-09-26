為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    前往花蓮重災區可用它! 偏鄉數位機會中心光復鄉地圖供下載

    2025/09/26 20:42 記者陳鳳麗／南投報導
    偏鄉數位機會中心曾畫下光復鄉的地圖。（圖擷自網路）

    偏鄉數位機會中心曾畫下光復鄉的地圖。（圖擷自網路）

    花蓮縣光復鄉因馬太鞍溪堰塞湖溢流災情慘重，民眾自發前往協助清除家戶淤泥，前921震災重建基金會執行長謝志誠說，偏鄉數位機會中心曾畫下光復鄉的地圖，前往救災民眾可搜尋下載（https://share.google/xLgd0Ju7kT2Zx2oH7）以便看圖辨位。

    921震災重建基金會，在921大地震後肩負協助震災區重建的重任，去年花蓮大地震發生後，曾提供花蓮縣府、民間社團重建意見，該基金會執行長謝志誠，去年也曾對花蓮大地震重建提供意見，此次看到馬太鞍溪堰塞湖溢流，泥水淹進民宅狀況嚴重，他認為，災防法的「淹水補助」，是針對家室內淹水達到法定高度（如50公分以上），補助金額由中央政府與地方政府共同提供，並針對低收入戶或中低收入戶有加碼補助。而這次淹的是泥沙水，清理難度和受損程度高出很多，賑災基金會募款所得，可以考慮在這個部分加碼。

    謝志誠表示，此次主要災區是以光復鄉受災密度高，救災清淤之後，災民重建才要開始，建議以一村設立一生活重建服務中心，或與鄰村設立聯合生活服務中心。中央政府、賑災基金會或縣政府可委託其他機關、社會福利機構或團體，於災區村（里）設立生活重建服務中心，提供居民重建申請等諮詢轉介、福利服務、心理輔導的協助。

    謝志誠也建議，自發搭火車到災區救災的民眾，偏鄉數位機會中心前幾年有讓學員畫家鄉地圖，民眾可上網搜尋下載，以圖辨位。

    民眾搭火車到光復鄉救災，該鄉街道仍是布滿灰色泥沙。（台鐵公司提供）

    民眾搭火車到光復鄉救災，該鄉街道仍是布滿灰色泥沙。（台鐵公司提供）

