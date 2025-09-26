「電音小公主」嘉義反毒反霸凌 青少年嗨翻

長笛藝人謝薇萱（中）、街頭藝人林思妤（左）及電音小公主劉沛琪（右）宣導反毒反霸凌。（嘉義市觀護協會提供）

嘉義市觀護協會推動反毒品反霸凌，今年邀請「長笛藝人」謝薇萱（小薇）擔任秘書長、街頭藝人熱門樂團「雪妤相思」林思妤、「電音小公主」劉沛琪兩位青少年喜愛的藝人，擔任「觀護大使」，並進行校園巡迴演講會，第一場今天在嘉義縣東石鄉東榮國中登場，勸導學生「歹路不通行」。

東石鄉長林俊雄、東榮國中校長陳冠伶今天一同到場聆聽演講會，並告訴學生反毒反霸凌的重要，觀護協會也頒發2萬元給東榮國中，作為學生宣教輔導經費，防範毒品危害與霸凌事件。

嘉義市觀護協會創會長林長亨今年蟬聯理事長，他熱心推動青少年保護，提升協會功能，推出許多創意活動，今年邀請藝人擔任協會秘書長及觀護大使；觀護大使林思妤、劉沛琪今天下午循循善誘，以輕鬆愉快的溫馨對話，讓學生瞭解反毒反霸凌，一起向毒品、霸凌說不，打造安心友善學習校園。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

嘉義市觀護協會到東榮國中向學生宣導反毒反霸凌。（嘉義市觀護協會提供）

嘉義市觀護協會捐贈經費給東榮國中。（嘉義市觀護協會提供）

