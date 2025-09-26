為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    學生爆「休閒與運動管理」課程竟由美術老師擔綱 竹東高中回應了

    2025/09/26 20:06 記者廖雪茹／新竹報導
    國立竹東高中。（記者廖雪茹攝）

    國立竹東高中。（記者廖雪茹攝）

    國立竹東高中有學生反映，進修部高中三年級的「休閒與運動管理」課程，竟由無體育教師資格的美術老師上課，擔心教學的專業性；校方回應，該堂為選修課，並非體育類科，授課教師為教學多年的合格教師，且具有相關行政管理實務經驗，將向學生說明。

    竹東高中學生投訴，這位美術老師今年被指派擔任進修部組長，因美術課不足，學校安排他授課「休閒與運動管理」以補齊基本鐘點，引發討論。學生說，進修部有體育教師證的教師可授課，但這位美術老師缺乏休閒與運動管理相關專業，恐影響學習品質。學生已向教育部國教署提出陳情，希望相關單位檢視課程安排與教師資格。

    竹東高中秘書彭德和表示，「休閒與運動管理」為選修課，並非必修課。該校僅1名正式的體育教師，另有1名為主科是國文、副科是體育的教師，以國文課為主。學校希望進修部的選修課，儘量能夠讓所有教師都能夠授課，滿足基本授課時數，同時避免行政兼導師、授課時間拉太長（日夜都要上課）。

    彭德和表示，這位美術老師除教學多年，過去曾有藝術行政管理等實務經驗。美術老師今年接進修部組長，而進修部僅普通科和商業經營科各1班，因此除了美術課外，也負責「休閒與運動管理」選修課，運用「管理」知識跨領域教學，師資安排皆符合相關規定。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播