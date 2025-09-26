學生爆「休閒與運動管理」課程竟由美術老師擔綱 竹東高中回應了

國立竹東高中。（記者廖雪茹攝）

國立竹東高中有學生反映，進修部高中三年級的「休閒與運動管理」課程，竟由無體育教師資格的美術老師上課，擔心教學的專業性；校方回應，該堂為選修課，並非體育類科，授課教師為教學多年的合格教師，且具有相關行政管理實務經驗，將向學生說明。

竹東高中學生投訴，這位美術老師今年被指派擔任進修部組長，因美術課不足，學校安排他授課「休閒與運動管理」以補齊基本鐘點，引發討論。學生說，進修部有體育教師證的教師可授課，但這位美術老師缺乏休閒與運動管理相關專業，恐影響學習品質。學生已向教育部國教署提出陳情，希望相關單位檢視課程安排與教師資格。

竹東高中秘書彭德和表示，「休閒與運動管理」為選修課，並非必修課。該校僅1名正式的體育教師，另有1名為主科是國文、副科是體育的教師，以國文課為主。學校希望進修部的選修課，儘量能夠讓所有教師都能夠授課，滿足基本授課時數，同時避免行政兼導師、授課時間拉太長（日夜都要上課）。

彭德和表示，這位美術老師除教學多年，過去曾有藝術行政管理等實務經驗。美術老師今年接進修部組長，而進修部僅普通科和商業經營科各1班，因此除了美術課外，也負責「休閒與運動管理」選修課，運用「管理」知識跨領域教學，師資安排皆符合相關規定。

