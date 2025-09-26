為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    古昀巧回來了!SJJIF「國旗事件」小選手奪冠 新營發300份慶功雞排

    2025/09/26 19:52 記者楊金城／台南報導
    新營國小校長曹欽瑋（左）向古政勳（右）、古昀巧（中）父女檔道賀。（記者楊金城攝）

    新營國小校長曹欽瑋（左）向古政勳（右）、古昀巧（中）父女檔道賀。（記者楊金城攝）

    台南市新營國小四年級女學生古昀巧，在2025年SJJIF世界柔術錦標賽勇奪「無道服組Kib4灰帶輕量級冠軍」，古昀巧的父親友人今晚辦慶功雞排發送活動，雞排200份、雞翅100份，10分鐘就發送完畢。

    古昀巧上週赴日本千葉縣比賽，第一天就拿下有道服組灰帶輕量級第3名，頒獎時國籍竟被冠上中國，其父親古政勳當場向SJJIF主辦單位抗議，交涉後要求撤下，發生國旗事件引起國人關切，隔天古昀巧勇奪無道服組Kib4灰帶輕量級冠軍，古政勳說，原以為可順利頒獎，結果頒獎台上方的國旗螢幕竟顯示空白。

    古政勳立即叫女兒下台，並帶著中華民國國旗上台領獎，台下其它國家選手拍手道賀，古昀巧表示，雖然有些緊張，但仍勇敢站上頒獎台，展示中華民國國旗；古政勳在新營美食地圖社群的好友，為了鼓勵這位年僅10歲就站上國際舞台、為校爭光的古昀巧，熱心發起今天傍晚的慶功雞排發送行動，支持者大排長龍。

    古昀巧表示，自己最初接觸柔道與柔術，是因為爸爸希望她學習防身技巧，進而喜愛這項運動，謝謝爸爸媽媽的支持，還會上網學習動作幫忙提醒，教練也幫忙集訓。柔術目前已列為亞運比賽項目，有望成為奧運競技項目，希望未來成為國手為國爭光。

    新營國小校長曹欽瑋也在慶功雞排發送時到場鼓勵，他指出，古昀巧這次赴日比賽，展現技術、超齡的冷靜與毅力，奪下冠軍。她的努力與勇氣，是新營囝仔之光。

    新營國小四年級女學生古昀巧（左二）在2025年SJJIF世界柔術錦標賽勇奪「無道服組Kib4灰帶輕量級冠軍」，帶著中華民國國旗上台領獎。（古政勳提供）

    新營國小四年級女學生古昀巧（左二）在2025年SJJIF世界柔術錦標賽勇奪「無道服組Kib4灰帶輕量級冠軍」，帶著中華民國國旗上台領獎。（古政勳提供）

    新營美食地圖社群的好友、粉絲今天（26日）下午5點半，在新營第一市場舉辦「慶功雞排發放活動」。（記者楊金城攝）

    新營美食地圖社群的好友、粉絲今天（26日）下午5點半，在新營第一市場舉辦「慶功雞排發放活動」。（記者楊金城攝）

    小粉絲領到慶功雞排，和古政勳、古昀巧合影。（記者楊金城攝）

    小粉絲領到慶功雞排，和古政勳、古昀巧合影。（記者楊金城攝）

    古昀巧（左）展示在世界柔術比賽的冠軍獎牌，父親古政勳（右）感到驕傲。（記者楊金城攝）

    古昀巧（左）展示在世界柔術比賽的冠軍獎牌，父親古政勳（右）感到驕傲。（記者楊金城攝）

