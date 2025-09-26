為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    中捷配合修法 今起將捷運綠線「博愛座」改為「優先席」

    2025/09/26 19:36 記者蘇金鳳／台中報導
    中捷公司配合「身心障礙者權益保障法」修正，將綠線全車隊列車的博愛座改為「優先席」。（中捷公司提供）

    公車及捷運過去設有博愛座，常發生長輩與年輕人的紛爭，中央修法將「博愛座」改為「優先席」，台中捷運公司表示，中捷綠線全車隊列車配合「身心障礙者權益保障法」修正，今天起全面更新圖示，並透過多元管道加強宣導。

    中捷公司指出，「身心障礙者權益保障法」第53條修正後，將「博愛座」改為「優先席」，並擴大優先乘坐對象為「身心障礙者或有其他實際需要者」；交通部也修正「大眾運輸工具無障礙設施設置辦法」，統一設計優先席圖示，新版圖示分別代表高齡者、孕婦、行動不便者、攜帶幼童者及其他實際需要者，更清楚傳達「優先禮讓」的意涵。

    交通部正式公告後，中捷公司立即製作新版圖示，並安排列車陸續更換，已於26日完成全車隊更新作業。除車廂標示外，中捷公司持續以車站及車廂廣播、跑馬燈加強宣導，讓旅客更加認識新版「優先席」圖示的意涵，共同打造溫馨、安全的乘車氛圍。

    中捷公司表示，將持續秉持「以旅客為中心」服務理念，藉由此次優先席圖示更新，再次呼籲旅客發揮同理心，主動將座位禮讓給需要的旅客。

