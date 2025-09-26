台中新光三越9/27回歸 爆紅醫師沈煌彬霸氣做這事

沈煌彬在粉專發文「沒有新光三越的日子」爆紅，常在粉專分享消費與時事觀察，引發迴響。（沈煌彬醫師提供）

新光三越台中中港店2月13日發生氣爆意外暫停營業，歷經7個多月進行整修，如今確定將在明天（27日）重新營運，曾以「沒有新光三越的日子」系列在網路爆紅的台中婦科名醫沈煌彬，今發文指出，「手機瞬間被塞滿，40幾通簡訊，傳來台中新光三越要回歸了」、適逢花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流災情，他表示兌現自己的承諾，「捐出2萬元給安得烈食物銀行照顧花蓮的災民，讓喜悅化為溫暖。」

新光三越復業前一天，台中市府今天下午核准申請復業，讓很多新光三越的忠實消費者，都非常開心，業者隨即釋出一支「新光三越台中店老朋友」影片，影片中3組顧客都和新光三越結緣20年以上，其中包括中山醫學大學附設醫院婦產部達文西中心主任沈煌彬。

沈煌彬原要到新光三越和朋友吃午飯，因約定時間比氣爆晚一小時逃過一劫，事後他天天在臉書發文「沒有新光三越的日子」，形容「有些人眼中的新光三越是高大上，很難親近。我是把她當成菜市場在逛」，引起網友熱烈討論。

新光三越確定回歸，他稍早發文說「門診剛結束，手機瞬間被塞滿，40幾通簡訊，全都在傳來同一個好消息，台中新光三越要回歸了。這不只是百貨的一次開幕，而是許多員工和家庭的凝聚。過去幾個月，大家分散在不同地方，現在能再度團聚，對他們來說，是一種安心與歸屬。」

他說，兌現自己的承諾，捐出2萬元給安得烈食物銀行，請他們幫忙照顧花蓮的災民，讓這份喜悅化為更多的溫暖。

台中新光三越2月13日發生氣爆，明天重新營運。（記者蔡淑媛攝）

沈煌彬發文發文指出，兌現自己的承諾，「捐出20000元給安得烈食物銀行照顧花蓮的災民，讓喜悅化為溫暖。」（翻攝自臉書）

