花蓮災區「3大急需」曝光！民進黨百人志工團週末進駐

花蓮縣光復鄉救災與災後復原持續進行，民進黨投入協助災民的工作。（圖由民進黨提供）

花蓮縣光復鄉救災與災後復原工作持續進行，兼任民進黨主席的總統賴清德今（26日）通令全黨，目前災區急需3大項物資及人力，盼黨公職全力協助補足工具，讓災後家園一步步恢復。此外，民進黨副秘書長何博文本週末將帶隊，號召全台各地共約100人志工團，挺進光復鄉協助災民清淤復原。

黨中央指出，因當地商店已經買不到清理用具，加上交通工具損毀嚴重，大家無法外出添購，請黨公職同志全力協助補足工具，讓災後的家園可以一步步恢復。目前急需物資及人力，包括運送器具，如小山貓（挖土機）、卡車、發財車等；清理家園工具，如耙子（耙土用）、四方鏟子、洗車機、工作手套、洗地刷、漂白水、口罩、雨鞋等；協助清理家園和物資配送的志工人力等。

黨中央呼籲，請各黨部及黨公職幹部全力協助救災工作，提供所需物資並號召志工支援災後復原與重建工作，協助所有受災民眾早日度過難關。

據本報掌握，民進黨中央黨部今向各縣市暨勞工黨部、黨公職幹部發布公文，說明因花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流造成嚴重災情，中央黨部於第一時間，依賴清德指示由秘書長徐國勇通令全國黨公職全力救災，即刻組成先遣救援小組前往當地協助後續救災任務，並與花蓮縣黨公職攜手合作，成立「民進黨媒合資源協助救災前進指揮所」。

此外，民進黨發言人戴瑋姍表示，民進黨各地黨公職紛紛支援花蓮，立委陳瑩、沈伯洋以及中央黨部已長期深入災區第一線協助，立委徐富癸今日也前往支援。本週末中央黨部將由民進黨副秘書長何博文帶隊，號召全台各地黨部、黨公職、社團共同籌組近百人志工團前往光復鄉，加速協助災區復原。本週六將於光復車站前敦厚街周遭投入清淤復原工作，週日也將持續協助。

戴瑋姍指出，民進黨始終在第一線協助災民。立委陳瑩、沈伯洋團隊長期進駐災區，協調部會、募集物資、災情整合、陪伴災民，中央黨部同仁也自本週三起進駐救災，今日立委徐富癸亦前往光復鄉親送救災物資。

戴瑋姍表示，除此之外，各地黨公職包含黨團幹事長鍾佳濱、立委黃捷、吳沛憶等以及各縣市議員，也紛紛在選區募集民生物資與救災器具，一車一車的運往災區，民進黨立法院黨團日前也宣布捐款一百萬元。民進黨全體黨公職紛紛盡一己之力，支援花蓮、協助災民。

