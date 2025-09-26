為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    天氣轉穩定、高溫炎熱 菲律賓東方恐又有熱帶系統發展

    2025/09/26 19:08 記者吳亮儀／台北報導
    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來天氣逐漸轉穩定，但要注意菲律賓附近海面恐又生成熱帶系統！中央氣象署預報，未來一週會是高溫且炎熱的天氣，但要注意菲律賓附近仍是個大低壓帶，未來很容易有熱帶系統生成。

    氣象署預報員張承傳表示，週末假日僅僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，其它大多是多雲到晴的天氣，之後會逐漸轉更穩定的天氣。

    下週一（29日）起天氣更好，各地大多為晴到多雲，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。雖然近期沒有天氣系統影響台灣，但張承傳表示，菲律賓東方海面仍是個大低壓帶，要特別注意有無熱帶擾動、熱帶性低氣壓或颱風等天氣系統生成。

    氣象署今天（26日）也公布未來兩週的「月長期天氣展望」，未來兩週偏東風影響，溫度偏高、東半部偶有雨；且受偏東風影響，東半部偶有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。氣象署也提醒，未來兩週西北太平洋熱帶擾動較為活躍，請留意最新發布訊息。

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來一週注意高溫炎熱。（氣象署提供）

    未來一週注意高溫炎熱。（氣象署提供）

    氣象署公布未來兩週的「月長期天氣展望」。（氣象署提供）

    氣象署公布未來兩週的「月長期天氣展望」。（氣象署提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播