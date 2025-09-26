天氣轉穩定、高溫炎熱 菲律賓東方恐又有熱帶系統發展

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

未來天氣逐漸轉穩定，但要注意菲律賓附近海面恐又生成熱帶系統！中央氣象署預報，未來一週會是高溫且炎熱的天氣，但要注意菲律賓附近仍是個大低壓帶，未來很容易有熱帶系統生成。

氣象署預報員張承傳表示，週末假日僅僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，其它大多是多雲到晴的天氣，之後會逐漸轉更穩定的天氣。

下週一（29日）起天氣更好，各地大多為晴到多雲，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。雖然近期沒有天氣系統影響台灣，但張承傳表示，菲律賓東方海面仍是個大低壓帶，要特別注意有無熱帶擾動、熱帶性低氣壓或颱風等天氣系統生成。

氣象署今天（26日）也公布未來兩週的「月長期天氣展望」，未來兩週偏東風影響，溫度偏高、東半部偶有雨；且受偏東風影響，東半部偶有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。氣象署也提醒，未來兩週西北太平洋熱帶擾動較為活躍，請留意最新發布訊息。

未來降雨趨勢。（氣象署提供）

未來一週注意高溫炎熱。（氣象署提供）

氣象署公布未來兩週的「月長期天氣展望」。（氣象署提供）

