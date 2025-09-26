為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    明年桃園燈會擇定虎頭山及周邊水岸登場 議員提前車之鑑盼改善

    2025/09/26 19:19 記者謝武雄／桃園報導
    明年燈會將在虎頭山創新園區與周邊南崁溪水岸河畔舉行，事實上，去年的桃園燈會就在當地舉行，以水岸燈光為主。（記者謝武雄攝）

    明年燈會將在虎頭山創新園區與周邊南崁溪水岸河畔舉行，事實上，去年的桃園燈會就在當地舉行，以水岸燈光為主。（記者謝武雄攝）

    明年燈會選址出爐，確定在虎頭山創新園區與周邊水岸河畔舉行，市府編列5200萬元預算；觀光旅遊局長陳靜芳表示，桃園燈會前年在虎頭山園區舉辦，去年與台灣燈會結合在青埔與老街溪沿岸，今年再拉回虎頭山，希望建立南北輪流的慣例，北區以南崁溪沿岸為主，南區則是老街溪，燈會搭配水岸美景，可以營造光影水舞美景。

    陳靜芳說，明年燈會活動會場從虎頭山創新園區沿著南崁溪到三民公園水岸河畔，目前已在盤點可利用空間，並提供接駁車服務場地，初步來看，三民公園旁的新永和市場有廣大停車腹地，小檜溪重劃區內也有許多未開發土地都可利用，但活動方向與細節要等10月份決標後才會明朗。

    但議員黃瓊慧抱怨，2024桃園燈會的虎頭山園區場地不大，攤販過於集中且性質不分，結果排隊人潮堵住賞燈通道，民眾興致受影響，市府應引以為戒；另外，園區旁的成功二橋預計今年10月動工，工期會持續到明年元宵之後，燈會的交通與安全控管也要做好。

    國民黨團總召林政賢說，2024桃園燈會燈區在虎頭山創新園區及南昌公園，位置距離太遠，讓民眾無法一次暢快觀看兩個燈區，且虎頭山園區動線規劃也不理想，希望明年燈會都要將以往發生的問題考慮在內，力求活動盡善盡美。

    明年燈會將在虎頭山創新園區與周邊南崁溪水岸河畔舉行，事實上，去年的桃園燈會就在當地舉行，以水岸燈光為主。（記者謝武雄攝）

    明年燈會將在虎頭山創新園區與周邊南崁溪水岸河畔舉行，事實上，去年的桃園燈會就在當地舉行，以水岸燈光為主。（記者謝武雄攝）

