光復鄉災區最缺鏟子！彰化五金行賣到斷貨 老闆暖心調貨

鏟子成為災後復原最迫切的工具。（彰化縣黨部提供）

花蓮馬太鞍堰塞湖溢流重創光復鄉，大水退去留下厚厚淤泥，災區目前最缺的是鏟子。民進黨彰化縣黨部今天展開物資募集，縣黨部人員跑遍全國連鎖五金行的彰化分店，卻發現鏟子賣到一支不剩，最後是彰南路一家小五金行老闆聽到是要救災，立刻聯繫上游調貨，成功湊出200支鏟子和一批手套。

而原本只是黨工在中央路辦公室搬運物資，沒想到被來往民眾、同大樓公司員工和物管人員看見，大家一聽是要送災區，紛紛主動伸手幫忙，有的捐出推車、捐高壓水柱機，還有的乾脆捲起袖子加入搬運，更有人幫忙找車、找鏟子，場面溫馨。

請繼續往下閱讀...

巧合的是，連開大貨車的司機大哥，也是透過民眾「介紹再介紹」才找上門。他已經連續好幾天進出災區，雖然疲累，但仍願意再跑一趟，今晚8點就會把滿車物資直送災區，運抵民進黨中央黨部設在災區的集貨中心站，統籌調度運用。

縣黨部主委楊富鈞感動表示，這次募集過程處處是暖流，「本來以為要自己慢慢搬，結果民眾一聽是災區物資，就自動加入幫忙；本來擔心鏟子買不到，最後卻靠大家接力找貨湊齊。」他說，這些溫情點滴，會隨同滿載的物資，一起送進災區，彰化鄉親用行動展現「同島一命」，只盼能幫忙災區早日恢復家園。

鏟子成為災後復原最迫切的工具。（彰化縣黨部提供）

民進黨彰化縣黨部人員忙著搬運物資時，同棟樓的「財經巨人」商業大樓公司行號員工，甚至連物管公司人員也一起幫忙。（彰化縣黨部提供）

大家有錢出錢、有力出力，協助花蓮重災區重建。（彰化縣黨部提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法