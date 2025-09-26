為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    光復鄉災區最缺鏟子！彰化五金行賣到斷貨 老闆暖心調貨

    2025/09/26 18:57 記者張聰秋／彰化報導
    鏟子成為災後復原最迫切的工具。（彰化縣黨部提供）

    鏟子成為災後復原最迫切的工具。（彰化縣黨部提供）

    花蓮馬太鞍堰塞湖溢流重創光復鄉，大水退去留下厚厚淤泥，災區目前最缺的是鏟子。民進黨彰化縣黨部今天展開物資募集，縣黨部人員跑遍全國連鎖五金行的彰化分店，卻發現鏟子賣到一支不剩，最後是彰南路一家小五金行老闆聽到是要救災，立刻聯繫上游調貨，成功湊出200支鏟子和一批手套。

    而原本只是黨工在中央路辦公室搬運物資，沒想到被來往民眾、同大樓公司員工和物管人員看見，大家一聽是要送災區，紛紛主動伸手幫忙，有的捐出推車、捐高壓水柱機，還有的乾脆捲起袖子加入搬運，更有人幫忙找車、找鏟子，場面溫馨。

    巧合的是，連開大貨車的司機大哥，也是透過民眾「介紹再介紹」才找上門。他已經連續好幾天進出災區，雖然疲累，但仍願意再跑一趟，今晚8點就會把滿車物資直送災區，運抵民進黨中央黨部設在災區的集貨中心站，統籌調度運用。

    縣黨部主委楊富鈞感動表示，這次募集過程處處是暖流，「本來以為要自己慢慢搬，結果民眾一聽是災區物資，就自動加入幫忙；本來擔心鏟子買不到，最後卻靠大家接力找貨湊齊。」他說，這些溫情點滴，會隨同滿載的物資，一起送進災區，彰化鄉親用行動展現「同島一命」，只盼能幫忙災區早日恢復家園。

    鏟子成為災後復原最迫切的工具。（彰化縣黨部提供）

    鏟子成為災後復原最迫切的工具。（彰化縣黨部提供）

    民進黨彰化縣黨部人員忙著搬運物資時，同棟樓的「財經巨人」商業大樓公司行號員工，甚至連物管公司人員也一起幫忙。（彰化縣黨部提供）

    民進黨彰化縣黨部人員忙著搬運物資時，同棟樓的「財經巨人」商業大樓公司行號員工，甚至連物管公司人員也一起幫忙。（彰化縣黨部提供）

    大家有錢出錢、有力出力，協助花蓮重災區重建。（彰化縣黨部提供）

    大家有錢出錢、有力出力，協助花蓮重災區重建。（彰化縣黨部提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播