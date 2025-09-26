教師節連假首日國道地雷路段曝 南下估飆1.4倍車流

教師節連假首日國道地雷路段曝 南下估飆1.4倍車流2025/09/26 18:52 記者吳亮儀／台北報導
教師節連續假期國道交通疏導措施。（高公局提供）
明天（27日）是教師節連續假期第一天，交通部高速公路局指出，預估明天國道交通量達116百萬車公里，是年平均的1.3倍，其中南向交通量可達64百萬車公里，是平日年平均的1.4倍。
高公局在明天的相關疏導措施包括0時到12時的國5石碇、坪林及5時到12時國1平鎮系統、埔鹽系統南入匝道封閉，單一費率、差別費率、0時到5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控及暫停施工等。
高公局說明，明天各地大多為多雲到晴，可能有大量出遊車潮，預判明日重點壅塞路段為國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、快官-霧峰、草屯-名間；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢系統、西向仁武-左營端等路段。
高公局建議，西部國道南向用路人儘量6時前或12時後出發，國5南向用路人建議5時前或17時後出發，節省寶貴時間。
中區易壅塞路段。（高公局提供）
北區北向易壅塞路段。（高公局提供）
