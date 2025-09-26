為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    非洲豬瘟疫情嚴峻！中國輸入違規肉品逾1成陽性

    2025/09/26 18:46 記者楊媛婷／台北報導
    非洲豬瘟應變中心今赴台北郵件處理中心視察國際郵包查驗管制措施。（防檢署提供）

    非洲豬瘟應變中心今赴台北郵件處理中心視察國際郵包查驗管制措施。（防檢署提供）

    中秋節將至，又逢近期連假出國旺季，非洲豬瘟中央災害應變中心今（26日）表示，國際非洲豬瘟等疫情嚴峻，加上在違規快遞與國際郵包中採樣的豬肉製品中，持續在中國、越南、泰國等樣本檢出非洲豬瘟陽性，中國樣本陽性率更超過1成，呼籲民眾絕對不要違規攜帶肉品入境。

    應變中心今赴台北郵件處理中心視察國際郵包查驗管制措施，副指揮官、防檢署代理署長杜麗華表示，非洲豬瘟疫情已擴及全球82國，亞洲更已有19國檢出，疫情嚴峻，防檢署自旅客違規攜帶、農產品棄置箱、違規快遞及國際郵包中採樣之豬肉製品，仍持續於來自我國鄰近的中國、越南及泰國的樣本中檢驗出非洲豬瘟病毒陽性。

    杜麗華表示，許多都是透過國際郵包輸入違規肉品，因此農業部自2022年起就加強管理，包含輸入人若違規寄送肉品，首次就罰20萬元，再犯就罰1百萬元，自施行迄今已裁罰9案14件，隨加強宣導下，這類包裹已有下降趨勢。

    應變中心表示，隨中秋將屆，呼籲民眾不要購買境外肉類製品，也請親友不要從海外寄送豬肉產品到國內，一起守護台灣豬。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播