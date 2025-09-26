非洲豬瘟疫情嚴峻！中國輸入違規肉品逾1成陽性

非洲豬瘟應變中心今赴台北郵件處理中心視察國際郵包查驗管制措施。（防檢署提供）

中秋節將至，又逢近期連假出國旺季，非洲豬瘟中央災害應變中心今（26日）表示，國際非洲豬瘟等疫情嚴峻，加上在違規快遞與國際郵包中採樣的豬肉製品中，持續在中國、越南、泰國等樣本檢出非洲豬瘟陽性，中國樣本陽性率更超過1成，呼籲民眾絕對不要違規攜帶肉品入境。

應變中心今赴台北郵件處理中心視察國際郵包查驗管制措施，副指揮官、防檢署代理署長杜麗華表示，非洲豬瘟疫情已擴及全球82國，亞洲更已有19國檢出，疫情嚴峻，防檢署自旅客違規攜帶、農產品棄置箱、違規快遞及國際郵包中採樣之豬肉製品，仍持續於來自我國鄰近的中國、越南及泰國的樣本中檢驗出非洲豬瘟病毒陽性。

杜麗華表示，許多都是透過國際郵包輸入違規肉品，因此農業部自2022年起就加強管理，包含輸入人若違規寄送肉品，首次就罰20萬元，再犯就罰1百萬元，自施行迄今已裁罰9案14件，隨加強宣導下，這類包裹已有下降趨勢。

應變中心表示，隨中秋將屆，呼籲民眾不要購買境外肉類製品，也請親友不要從海外寄送豬肉產品到國內，一起守護台灣豬。

