    首頁 > 生活

    高雄抽驗中秋應景食品 3款超市蔬菜農藥超標下架開罰

    2025/09/26 18:38 記者許麗娟／高雄報導
    高市衛生局、消保官等針對中秋應景食品聯合稽查。（高雄市衛生局提供）

    高市衛生局、消保官等針對中秋應景食品聯合稽查。（高雄市衛生局提供）

    中秋節前夕，高雄市衛生局會同消保官，抽查販售烤肉及月餅相關產品場所及店家，抽驗197件，其中3件超市販售的青椒、香菜農藥殘留超標，已令業者立即下架並依法開罰。

    衛生局指出，這波聯合稽查是針對烘焙坊、超市、量販店、攤商及傳統市場等販售場所通路，抽驗新鮮肉品81件、新鮮蔬果28件、烘焙製品21件、即食食品19件、肉加工品16件、食品容器具11件、醬料11件、水產及其加工品10件，總計197件。

    根據檢體類別檢驗動物用藥、農藥殘留、防腐劑、衛生標準、蘇丹紅色素、甜味劑、重金屬、漂白劑、殺菌劑及著色劑等，結果檢出全聯湖內保生分店販售產自雲林莿桐的青椒、橋頭東齊生鮮超市販售產自彰化北斗的香菜、東倉超市-德賢店販售來自鳳山果菜市場蔬菜三區的香菜，共3件農藥殘留超標，其餘皆合乎規定。

    衛生局另外稽查10家餐飲業、6家中央工廠月餅製造業及21家販售業，現場查核人員作業及環境衛生、逾期食品處理、原料製程等項目，其中6家違反食品良好衛生規範準則，依規定令限期改正後複查皆合格。

    衛生局提醒，民眾採買中秋應景食品時應檢視標示，趁早食用完畢，食物若未妥善保存或煮熟，仍可能急遽增生細菌，烤肉時應遵循五「要」原則：要洗手、要新鮮、要生熟食分開、要注意保存溫度、要澈底加熱，尤其蔬果食用前以清水澈底清洗，蚵、貝類等生鮮食材開殼後，至少再烤3至5分鐘，才能確保食安無負擔。

    3件蔬菜農藥殘留超標遭開罰。（高雄市衛生局提供）

    3件蔬菜農藥殘留超標遭開罰。（高雄市衛生局提供）

    高市衛生局、消保官等針對中秋應景食品聯合稽查。（高雄市衛生局提供）

    高市衛生局、消保官等針對中秋應景食品聯合稽查。（高雄市衛生局提供）

